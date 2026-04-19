Oriol Paulí toca el cielo ante el Barça

Oriol Paulí firmó ante el Barça la mejor actuación de su carrera liderando a décima victoria de la temporada al Hiopos Lleida, gracias a sus topes ACB en puntos (27) y valoración (35). Una actuación que en el presente siglo solo otro jugador español hizo algo semejante, y en la última década solo otros tres jugadores (de cualquier nacionalidad) llegaron a esos números.

Y es que el alero del Hiopos Lleida tuvo una actuación memorable, quizá el momento que había soñado de realizar su mejor actuación ante el Barça, el club en el que se formó y llegó a jugar dos temporadas consecutivas, de la 22-23 a la 23-24, teniendo poco protagonismo a pesar de hacer algunos buenos partidos que no le valieron la continuidad.

Pero la realidad es que tuvo que dejar el club sin haber podido demostrar lo que llevaba dentro, y acabó en el Hiopos Lleida, donde se ha convertido en uno de los jugadores referentes, y que en esta jornada pudo demostrar que quizá mereció alguna oportunidad más de blaugrana.

El alero gerundense jugó el mejor partido de su carrera ante su ex equipo, demostrando todo su talento que el Barça no apreció / ACB

Feliz e integrado en Lleida

Aunque ahora se siente plenamente integrado en Lleida y con su actuación ante el Barça devolvió todo el cariño que ha recibido desde su llegada a la capital ilerdense. Un jugador todo corazón, que se vació en el día más completo de su carrera.

Y es que ningún jugador ha llegado a los números que dejó Paulí este domingo en toda la temporada: 27 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 35 de valoración.Se trata del segundo jugador español en la historia que deja números de tal calibre desde el año 2000. El único que lo consiguió previamente fue Carles Marco, allá por el año 2002.

De hecho, solo otros tres jugadores españoles en toda la historia ACB llegaron a las estadísticas que Paulí dejó este domingo en el Barris Nord. Fueron el propio Carles Marco (temporada 2002-03), Jordi Villacampa (1995-96) y Joan Creus (dos ocasiones en la 1989-90).

Sin filtrar por nacionalidad, en la última década solo consiguieron números semejantes tres jugadores: Trae Bell-Haynes, Jean Montero y Kendrick Perry. Además del auténtico catálogo de hitos generales que supone el partido de Paulí, también tiene repercusión en la historia del Hiopos Lleida en Liga Endesa.

Es la segunda máxima valoración de la historia del club ilerdense tras los 39 créditos de Melvin Ejim esta misma temporada. Y nunca ningún otro jugador hizo números de 27 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 35 de valoración jugando con el Hiopos Lleida. Los 27 puntos y 35 créditos de valoración son también la mejor marca acb de Oriol Paulí en su carrera (12 temporadas).