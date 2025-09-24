Oriol Paulí: "Acerté con mi salida del Barça y la llegada al Hiopos Lleida"

Oriol Paulí es feliz en Lleida. Después de vivir dos cursos (22-24) con muy pocas oportunidades en el Barça, el alero gerundense ha encontrado su sitio en el Barris Nord.

Es un fijo y una pieza imprescindible para Gerard Encuentra, con quien ha vuelto a disfrutar del baloncesto. Tras un buen primer año en Lleida, con 10,1 puntos de media por partido a los que le añadió 3,5 rebotes y 2,8 asistencias, también destacaron esos 23 minutos y 23 segundos que promedió por choque, volviendo a tener un protagonismo que había tenido años atrás en ACB tanto en Gran Canaria como en Andorra.

Oriol Paulí no contó en el Barça con todas las oportunidades deseadas / JAVI FERRANDIZ

Continuidad asegurada en Lleida hasta 2028

A sus 31 años, Paulí ha encontrado su lugar en Lleida, y esa comodidad en el equipo se ha traducido en una significativa renovación hasta 2028. El proyecto de Hiopos apunta hacia un importante crecimiento, y parte de esa voluntad de evolución se traduce en la continuidad de un jugador muy cotizado, por esa condición de cupo que tan apetecible le hace en el mercado ACB.

Paulí fue el representante de Hiopos Lleida en la presentación de la Liga Endesa que tuvo lugar en Madrid. Y en declaraciones a SPORT, afirmó que no pudo tomar una mejor decisión, tras salir del Barça, que la de fichar por Hiopos Lleida.

Oriol Paulí delante de Derrick Alsotn Jr / ACB Photo

Su acierto tras salir del Barça

"Ahora ya lo puedo decir. Una vez que decidí salir del Barça he acertado con el sitio al que he ido. Tenía claro que saliendo de un club como el Barça en el que jugué pocos minutos tenía que ir a un club al que me dieran confianza y donde pudiera volver a disfrutar otra vez del baloncesto. Así fue el año pasado y por eso me he quedado en Lleida, estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir creciendo con el club", explicó.

Un Paulí que estrena capitanía en su segundo curso en el Barris Nord, y que durante la presentación de la Liga Endesa protagonizó una de las anécdotas junto al presentador del evento, Sergio Bezos.

Uno de los rostros más carismáticos de 'La Revuelta' afirmó que había perdido la tarjeta con datos de Paulí, y no le quedó otra que improvisar. "Oriol, no sé nada de tí, he perdido la ficha", le comentó Bezos.

Por su parte, el alero de Hiopos Lleida contribuyó al buen rollo y al humor con su contestación: "Si quieres te explico, pero no sé si tenemos tanto tiempo. Mi corazón ahora está en invierno, he tenido una hija que tiene seis meses y es bonito y duro".