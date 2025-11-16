Orellana: "Jugando a este nivel el Barça puede ganar a cualquier rival"

Óscar Orellana ya pùede decir con orgullo que deja la dirección del Barça con un registro impóluto de 3-0, desde que cogió el equipo el pasado lunes y lo deja en manos de Xavi Pascual este lunes con la confianza disparada depués de tocar fondo ante el Bàsquet Girona una semana atrás.

El técnico interino ha cumplido con el trabajo que se le pedía, cerrando una semana perfecta después de la victoria ante el Baskonia en otra buena exhibición del equipo azulgrana, que ha crecido en una semana todo lo que le costó hacerlo en los meses anteriores a los mandos de Joan Peñarroya.

Orellana explicó que "fue un partido muy intenso, el tercer partido de la semana, con un gran desgaste físico. En la primera parte hemos concedido demasiadas canasta fáciles, y con malos porcentajes", dijo.

"En la segunda parte hemos defendido mejor, ganamos confianza en el tiro, y hemos logrado canastas que eran complicadas pero con el talento que tenemos, las pudimos meter". explicó. "En el último cuarto, estuvimos muy sólidos y felices de sumar".

"Una enorme responsabilidad"

"Me he tomado el trabajo con enorme responsabilidad", dijo. "El club me pidió que cogiera el equipo estos dias y lo he vivido con intensidad, muy emocional y dura de trabajo. Me gustaría hablar de todo el staff que se ha volcado para que funcionara. Me quito el sombrero con el trabajo que han hecho.

respecto al desarrollo de la semana, dijo que "hemos ido partido a partido, sin pensar en el siguiente. Lo he vivido de manera intensa, pero no tuve mucho tiempo para pensar y solo en buscar la victoria".

Dijo que no le habíá sorprendido nada de dentro del vestuario, porque "son jugadores de primer nivel. Si que recalcamos que tenían que dar un paso al frente y tomar responsabilidades a nivel de equipo. Con esta calidad que tenemos y se ponen al servicio del equipo, va a ser difícil ganarle", dijo el técnico.

A luchar por todos los títulos

Expectativas para el futuro? "La afición del Barça quiere que luchemos para ganar todos los títulos posibles. Jugando a este nivel el Barça puede ganar a cualquier rival. Hemos de luchar para que la afición se sienta orgullosa de nosotros. A partir de mñana, solo podemos dar pasos adelante"

"Estoy muy orgulloso de todo el equipo por el grado de responsabilidad y como me han ayudado, y cómo se han ayudado entre ellos, como han vibrado en el banquillo", dijo.

Orellana destacó la entrega de todos los jugadores en esta semana al mando / DANI BARBEITO

"Hay que mirar a jugadores como Joel, que ha ayudado al equipo sin anotar, o Satoransky. Ha sido una victoria fruto del esfuerzo de cada jugador en la pista", finalizó Orellana, que a partir de este lunes vuelve a sus antiguas tareas con la llegada de Xavi Pascual, que firmará su nuevo contrato este lunes al mediodía.