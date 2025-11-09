Las opciones más viables para sustituir a Peñarroya

Día muy movido en el Barça. Después de la derrota ante el Bàsquet Girona, el club culé opta por destituir a Joan Peñarroya, que afrontaba su segunda temporada con el club. Un movimiento que llega después de los malos resultados en liga, pero sobre todo por las sensaciones que ha dejado el equipo en muchos partidos. Uno de ellos fue este domingo contra el Bàsquet Girona.

Los culés se vieron claramente superados por un equipo muy inferior en cuanto a presupuesto y nivel. El equipo ya llegaba con la moral baja tras caer de nuevo ante el Real Madrid, sin ser capaz de seguir el ritmo de los blancos. La irregularidad se ha apoderado de un equipo sin alma y a la deriva. Es por eso que la directiva ha decidido actuar y empezar por cambiar el entrenador.

Xavi Pascual, el gran candidato / EFE

Aquí es donde aparecen varias opciones. La mejor situada en este momento es la de Xavi Pascual, un entrenador querido en el Palau Blaugrana y ahora mismo libre tras dejar de entrenar en Rusia. Además, el catalán ha dejado la puerta abierta en varias ocasiones a volver, aunque seguramente con un equipo más competitivo que el actual y un salario más elevado que el de Joan Peñarroya.

"¿Mi caché? La situación no se ha dado en el Barça porque el Barça nunca he tenido realmente el interés para que yo venga… El Barça cuando quiere una cosa, la consigue", comentaba Pascual en una entrevista a 'MD' hace varias semanas. Una de las respuestas que más demuestra su visto bueno a volver a dirigir a los blaugrana. Es probable que, en ese caso, pidiera refuerzos para afrontar el curso.

Pesic, otro entrenador que está libre / FCB

Pascual lleva tiempo siguiendo de cerca al Barça, por lo que podría ser una incorporación inmediata y no del todo inesperada para él. Un aspecto de vital importancia teniendo en cuenta que el calendario no para y esta próxima semana hay doble jornada de Euroliga. 19 títulos consiguió en su etapa con los blaugrana, entre los que se incluye la Euroliga de París, cuatro Ligas Endesa y tres Copas del Rey.

¿Quién si no es Pascual?

Como otras posibilidades, aparecen otros nombres que quizá no encajen tanto como lo hace Xavi Pascual. Pablo Laso también está libre y, aunque haya sido entrenador del máximo rival, es un técnico respetado en Barcelona. Otro que estuvo en los banquillos del Barça fue Svetislav Pesic, que dejó la selección de Serbia tras el Eurobasket y no está entrenando a ningún equipo.

De momento, para el partido contra el Bayern de este miércoles, será Òscar Orellana quien tome la dirección del equipo mientras se busca sustituto. Así lo ha confirmado el Barça mediante un comunicado oficial, en el que también han agradecido a Joan Peñarroya los servicios prestados durante toda esta etapa.