¿Qué opciones tiene el Barça de superar los cuartos de final ante el UCAM Murcia?

El Barça, que llegaba en un mal momento de moral a la pista del UCAM Murcia para abrir los cuartos de final de la Liga Endesa ante el finalista de la pasada edición, dio un golpe de efecto al imponerse con contundencia al cuadro de Sito Alonso, y ahora se le abren las puertas de poder acceder a las semifinales si logra la victoria este jueves en el Palau y situa el definitivo 2-0.

Algo parecido le sucedió a La Laguna Tenerife que se presentaba en la pista del Real Madrid como víctima propiciatoria y dió la gran sorpresa de la primera jornada de los play-offs al imponerse en el Movistar Arena (97-98) y también tendrá la oportunidad de resolver la serie ante su afición este mismo jueves.

La Laguna Tenerife, 8º clasificado del Playoff 2026, tumbaba al líder de la fase regular y roba el factor campo por primera vez en su historia (97-98). Por cuarta en toda la historia del Playoff Liga Endesa, el 8º clasificado ha conseguido ganar en la pista del 1º. Esto no sucedía desde hacía casi dos décadas en los cuartos de final del 2008, cuando el Unicaja de Sergio Scariolo dio la campanada ante precisamente al Real Madrid.

Brizuela, uno de los protagonistas del primer encuentro en Murcia, celebra el triunfo / FCB

¿Qué dice la historia con el 0-1?

Con estos dos resultados producidos el jueves, ¿qué dice la historia del 0-1 en cuartos de final del play-off?.Hasta esta temporada, de las 120 eliminatorias de Playoff de Liga Endesa disputadas al mejor de tres partidos, únicamente 24 veces la serie arrancó con un 0-1 en el marcador. De ellas, 15 finalizaron con triunfo del equipo que comenzó la serie ganando (62,5%) y sólo en 9 oportunidades (37,5%) el conjunto que comenzó con derrota fue capaz de dar la vuelta a la serie.

Los tinerfeños nunca han logrado ganar una eliminatoria con factor cancha en contra, mientras que el Barça ya disfrutó de un 0-1 a su favor la pasada temporada tras vencer en el duelo inaugural en el Martín Carpena ante Unicaja. Sin embargo, el cuadro malagueño empató la serie en el Palau y luego puso el definitivo 2-1 delante de su público.

El Barça jugó un gran partido en conjunto en la pista del UCAM Murcia, y este jueves deben rematar la eliminatoria / FCB

Ese 2-1 fue el resultado final en 9 de los precedentes (37,5%), el 1-2 se vio solamente 4 veces (16,6%), mientras que el resultado más repetido (11 veces) en una serie de cuartos que arrancó con triunfo visitante fue el 0-2 (45,8%). Tras el 0-1 inicial, se ha producido 11 veces un 0-2 (47,8%), sólo cuatro veces un 1-2 (17,4%) y en 9 ocasiones (34,8%) un 2-1.

Un estadística que rema a favor de los blaugrana, aunque recordemos que el año anterior, ya sucedió con Unicaja y los malagueños acabaron resolviendo con un 2-1. Esta vez, es momento de que los de Xavi Pascual cierren la eliminatoria en el Palau, y accedan a las semifinales con un rival todavía incierto a tenor del 0-1 logrado por los de Txus Vidorreta.