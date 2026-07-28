Las opciones del Barça para fichar a un ‘cinco’ de garantías

El Barça anda enfrascado en la búsqueda de un ‘cinco’ de calidad y que sea toda una referencia en el juego interior. El conjunto azulgrana no va a reparar en gastos para conseguir un jugador determinante que no ha tenido en los últimos años, después del intento fallido con Willy Hernangómez.

Las opciones pasan por rastrear el mercado estadounidense con jugadores que no tienen contrato en la NBA y que estén dispuestos a dar el salto a Europa y con ganas de demostrar su valía en un Barça totalmente renovado.

Desde la dirección deportiva no se quieren precipitar, aunque la intención es buscar un jugador de las características de Moses Wright, que llegó a firmar por el Barça, pero que finalmente se desdijo del contrato para fichar por el Olimpia Milan.

Opciones para el Barça:

Christian Koloko (Camerún, 26 años y 2,11) Este pívot camerunés jugó por última vez para los Atlanta Hawks con un contrato dual con los College Park Skyhawks de la NBA G League. Jugó baloncesto universitario para los Arizona Wildcats. Fue nombrado miembro del primer equipo All-Pac-12 y fue elegido Jugador Defensivo del Año de la Pac-12 tras su tercer año universitario. Ha jugado un total de 122 encuentros en la NBA

Koloko será una buena opción para el puesto de cinco / LAKERS

Vlad Goldin (Nalchik (Rusia), 25 años y 2,13). Jugador profesional ruso que ha disputado la Summer League con Miami Heat con un contrato dual con los Sioux Falls Skyforce de la NBA G League. Jugó baloncesto universitario en los Texas Tech Red Raiders, los Florida Atlantic Owls y los Michigan Wolverines. Goldin fue seleccionado tres veces para el equipo ideal de su conferencia, incluyendo su ingreso al primer equipo All-Big Ten en 2025.

Goldin ha jugado la Summer League con los Miami Heat / MIAMI

Norchad Omier (Bluefields, Nicaragua, 25 años, 2,05) Omier firmó un contrato de doble vía con los Clippers el jueves, según informa Jake Fischer de BleacherReport.com. El novato no drafteado, proveniente de Baylor, pasó toda la temporada en la G League con los Cleveland Charge antes de que los Clippers lo seleccionaran para ocupar una de sus plazas vacantes de doble vía. En 31 partidos con los Charge esta temporada, el alero de 1,96 m y 112 kg ha promediado 18,5 puntos (con un 60,4% de acierto en tiros de campo), 11,0 rebotes, 2,6 asistencias, 0,9 robos y 0,8 tapones en 28,9 minutos por encuentro.

Omier, nacido en Nicaragua, pasó por los Clippers con un contrato de doble vía / CLIPPERS

Oliver Sarr (Niort, Francia, 27 años, 2,11) Este pivot profesional francés, después de no entrar en el draft de 2021, jugó en Oklahoma City en un contrato de dos vías y su última aparición en la NBA fue los Cleveland Cavaliers de la NBA, con un contrato dual con los Cleveland Charge de G League. Jugó baloncesto universitario para los Wake Forest Demon Deacons y los Kentucky Wildcats. Es el hermano mayor del jugador de baloncesto Alex Sarr. Ha disputado 50 encuentros en la NBA. El Madrid está muy intereado en sus servicios.

Sarr está en el radar del Madrid aunque todavía no ha firmado / NBA

Skal Labissiere (Haiti, 2,08 m, 107 kg) es un pívot de 30 años con cinco temporadas de experiencia en la NBA. En 152 partidos (43 como titular) con Sacramento y Portland, Labissiere promedió 7,1 puntos, 4,4 rebotes y 1,0 asistencias por partido, con un 49,2% de acierto en tiros de campo y un 36% en triples. Nacido en Puerto Príncipe, Haití, Labissiere fue seleccionado en el puesto 28 de la primera ronda del Draft de la NBA de 2016 por los Phoenix Suns, antes de ser traspasado a Sacramento. Labissiere jugó una temporada en Kentucky en 2015-16 antes de presentarse al Draft.

Labissiere cuenta con experiencia en la NBA y sería un fichaje muy interesante para el Barça / NBA

Alek Pokusevski (Belgrado, 2001, 2,13) Elegido en la primera ronda del draft de 2020 por Minnesota, Pokusevski jugò cuatro temporadas en Oklahoma y Charlotte Hornets en 2024. Se unió al Partizan en el verano de 2024 Contribuyó a que el Partizan conquistara los títulos de la Liga ABA y la Liga Serbia en la temporada 2024-25. Su participación fue limitada durante la temporada 2025-26 de la Euroliga, donde registró 3,7 puntos, 2,1 rebotes y 0,5 asistencias en 12 minutos por partido, en 27 encuentros.