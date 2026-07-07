Las opciones que baraja el Barça tras el ‘no’ a Paolo Galbiati

El Barça ya se ha puesto a trabajar para buscar una alternativa al italiano Paolo Galbiati, el entrenador que quería atar la secretaría técnica azulgrana, aunque al no ponerse deacuerdo con el Kosner Baskonia, han decidido mirar en otra dirección en la búsqueda del nuevo entrenador de cara a la próxima temporada y que debe liderar el nuevo proyecto tras la salida de Xavi Pascual rumbo a Dubai.

El conjunto azulgrana se ha cansado de esperar un acuerdo con el equipo vitoriano para la salida de Galbiati, que era el hombre que tenían en mente para dirigir al equipo azulgrana, pero la poca empatía entre ambos clubs y el dinero que pide Baskonia han acabado por romper las negociaciones, y el Barça ya ha abierto la carpeta de posibles técnicos.

En la agenda azulgrana, hay varios nombres sobre la mesa, algunos con mucho prestigio y otros menos conocidos pero que consideran que podrían realizar un buen trabajo, en el marco de ese nuevo estilo que se quiere implantar en el Barça, con un juego veloz, buena defensa y espectáculo ofensivo.

Baskonia no suelta a Galbiati y el Barça se ha cansado de esperar / ERDEM SAHIN / EFE

Trabajo en la secretaría técnica

En las oficinas ya han llegado algunas propuestas y tanto Xavi O’Callaghan como Mario Bruno Fernández, están estudiando todas las opciones que tienen, conscientes que debe ser un proceso que no se puede alargar demasiado en el tiempo ya que los días pasan y el equipo técnico tiene que estar definido cuando vayan llegando los fichajes.

De los técnicos con prestigio que han entrenado en la Euroliga, destacan los nombres del griefo Sfairopoulos, el turco Ergin Ataman, y también ha entrado en la ecuación el italiano Sergio Scariolo, que se encuentra libres después de rescindir su contrato con el Madrid.

Giannis Sfairopoulos

Sfairopoulos tiene una gran trayectoria en Euroliga / EFE

Giannis Sfairopoulos cuenta con una destacada trayectoria y amplia experiencia en la Euroliga. Recientemente, dirigió al poderoso equipo serbio Crvena Zvezda (Estrella Roja de Belgrado), al que llevó a conquistar la triple corona nacional antes de que el club rescindiera su contrato. Ha forjado una exitosa carrera en las principales ligas europeas. Algunos de sus logros y paradas más notables incluyen: Olympiacos (2014–2018): Sfairopoulos guió a los gigantes griegos a dos campeonatos consecutivos de la Liga Griega (2015, 2016) y a dos apariciones consecutivas en las finales de la Euroliga (2015, 2016). Maccabi Tel Aviv (2018–2022): Pasó tres temporadas exitosas en Israel, ganando tres títulos consecutivos de la Liga Israelí. Crvena Zvezda (2023–2025). Es ampliamente conocido por su énfasis en una defensa de equipo fuerte y disruptiva, una transición ofensiva rápida y una comprensión táctica del juego. También es una voz activa para el desarrollo del baloncesto europeo, sirviendo recientemente como vicepresidente de la Junta Europea de Entrenadores Principales.

Ergin Ataman

Ataman estaría encantado de coger el Barça tras un tumultuoso año en Atenas / EUROLEAGUE

Ergin Ataman es uno de los entrenadores más laureados e icónicos del baloncesto europeo moderno, célebre por haber conquistado tres Euroligas, dos con el Anadolu Efes (2021 y 2022) y otra con Panathianikos (2024). Su trayectoria se caracteriza por un estilo de juego ofensivo y dinámico, una personalidad altamente carismática y la capacidad de revivir gigantes europeos en crisis, como un Barça que necesita reavivar su estilo. En su contra, los constantes conflictos que ha tenido con el público del Palau, y con un carácter controvertido y a veces irascible, no se hace querer,aunque un técnico de primer nivel.

Sergio Scariolo

Scariolo estaría dispuesto a coger las riendas del Barça, sin importar que venga del Madrid / ACB

Sergio Scariolo es uno de los entrenadores más laureados e influyentes en la historia del baloncesto FIBA. Su extraordinaria trayectoria combina una era dorada al mando de la Selección Española con títulos de máxima exigencia en clubes europeos y la NBA. Tras salir de la selección, aceptó el reto de dirigir al Madrid por segunda vez en su carrera, aunque la experiencia no fue buena después de quedarse a un paso de ganar la Euroliga, aunque tuvo un papel funesto en Liga Endesa, cayendo en la primera eliminatoria ante La Laguna Tenerife, ni poder lograr el título de Copa del Rey. Tras rescindir su contrato, está disponible y seguro que estaría dispuesto a escuchar una oferta del Barça.

Velimir Perasovic

Velimir Perasovic está cerca de Vitoria, pero si no sale Galbiati sería una gran opción para el Barça / EFE

El técnico croata de 61 años parecía muy cerca de volver a Vitoria aunque la continuación en el banquillo de Galbiati le abre las puertas a fichar por otro equipo de Euroliga después de haber rescindido el contrato con el UNICS Kazan. Un técnico con experiencia en grandes banquillos y que seguro estaría dispuesto a venir al Barça.

Pedro Calles

Pedro Calles acaba de ganar la Bundesliga y se estrenaría en un banquillo grande como el Barça / ALBA BERLIN

Pedro Calles es un técnico poco conocido en España pero que ha tocado techo en Alemania al conquistar la Bundesliga con el ALBA Berlín firmando una temporada muy sólida desde el inicio. Lleva más de una década formándose fuera de España, pasando de preparador físico a entrenador principal, y acumulando logros como ascensos a la máxima categoría alemana, un premio a mejor entrenador en 2019 y ahora una liga con el Alba Berlín.

Óscar Orellana

Orellana impresiona por sus recursos tácticos y tiene una oferta de Pascual para ir a Dubai, aunque se quedaría si dirige al Barça / FCB

Es la opción de la casa, un entrenador que ha vivido en la sombra de los últimos entrenadores pero que se ha vuelto imprescindible para todos ellos. De hecho, llevó al Barça a tres victorias consecutivas en la transición de la salida de Joan Peñarroya y la llegada de Xavi Pascual, que está encantado con él, y que se lo quiere llevar a Dubai para formar su staff técnico. Ahora el Barça le podría dar una oportunidad para que coja el mando del equipo si las otras opciones no acaban prosperando.