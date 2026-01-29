En Directo
Euroliga
Olympiacos - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 25ª jornada de la Euroliga entre Olympiacos y Barça
Olympiacos y Barça se enfrentan en el Estadio de la Paz y la Amistad en la 25ª jornada de la Euroliga.
CLYBURN IN, CALE OUT
Hace pocos instantes, el Barça ha anunciado que Will Clyburn estará en el roster de Xavi Pascual para el partido ante los griegos. Al tener a 13 jugadores sanos, el técnico de Gavà debe hacer un descarte, y será Myles Cale el jugador que no se vista de corto, en una decisión algo sorprendente
¡ARRANCAMOS!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos al directo de este partidazo de Euroliga entre Olympiacos y Barça. El conjunto azulgrana visita el Pireo en busca de una victoria de prestigio que le permita seguir en la parte alta de la tabla clasificatoria. Un partido que el equipo catalán encara con ambición, siendo conocedor de la difícil tarea que les espera. ¡Vamos allá!
- Barcelona - Copenhague, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Benfica - Real Madrid, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Así queda la clasificación de la Champions League en directo tras la última jornada
- Champions League: reacciones, polémicas y última hora de Barcelona y Real Madrid, en directo
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong
- Mercado de fichajes, hoy 28 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...