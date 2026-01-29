Olympiacos - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

¡ARRANCAMOS!

¡Muy buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos al directo de este partidazo de Euroliga entre Olympiacos y Barça. El conjunto azulgrana visita el Pireo en busca de una victoria de prestigio que le permita seguir en la parte alta de la tabla clasificatoria. Un partido que el equipo catalán encara con ambición, siendo conocedor de la difícil tarea que les espera. ¡Vamos allá!