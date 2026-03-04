Olimpia Milano - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 30 de la Euroliga

Olimpia Milano y Barça se enfrentan este jueves 5 de marzo en el Unipol Forum en la 30ª jornada de la Euroliga. El equipo azulgrana buscan dejar atrás una mala racha de resultados y volver a recuperar una buena dinámica en Europa. Los de Pascual necesitan una victoria para mantenerse en los puestos de playoffs, mientras los italianos están en la lucha por entrar al play-in.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Olimpia Milano y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Kevin Punter, frente al Olimpia Milano / Valentí­ Enrich

Tras una semana de descanso por el parón de selecciones, el Barça vuelve a jugar en Italia tras la dura derrota en Bolonia de la pasada jornada. El equipo, que necesitaba un descanso "tanto físico como mental", según Pascual, necesita una victoria cuando quedan apenas nueve jornadas para cerrar la fase regular. Actualmente el equipo está situado en la octava plaza, la que separa el playoff del play-in.

El mayor peligro de Olimpia Milano

Olimpia Milano está situado en la decimosegunda posición de la clasificación, con un balance de 14 victorias y 15 derrotas. Sin embargo, la dinámica de los italianos es muy buena, con siete victorias en los últimos nueve partidos. Giuseppe Poeta está dando con la tecla del equipo, que está mejorando las prestaciones como local. Un duelo que pinta muy igualado antes de empezar.

El equipo italiano cuenta con varios jugadores peligrosos, aunque las principales referencias en cuanto a anotación son Armoni Brooks y Zach LeDay. Ambos promedian más de 12 puntos por partido y se compenetran a la perfección en el juego interior y exterior. Bolmaro y Guduric también superan los 10 puntos por encuentro, por lo que el Barça deberá estar muy atento en todas las posiciones.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE OLIMPIA MILANO

El partido entre Barça y Olimpia Milano de la 30ª jornada de la Euroliga se disputa en el Unipol Forum este jueves 5 de marzo a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Olimpia Milano correspondiente a la 30ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Deportes (dial 63).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.