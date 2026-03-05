En directo
Olimpia Milano - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Siga en directo el partido de la 30ª jornada de la Euroliga entre Olimpia Milano y Barça
Olimpia Milano y Barça se enfrentan en el Allianz Cloud en la 30ª jornada de la Euroliga.
El Barça ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y necesita reaccionar ya, puesto que empieza la jornada octavo. Eso sí, con las mismas victorias que el quinto, pero con tan solo dos de colchón sobre la eliminación total. Los italianos tienen tres triunfos menos que los blaugranas.
El Barça, poniéndose a punto en el Allianz Cloud de Milán.
Toko Shengelia y Nico Mannion, recordando viejos tiempos. Fueron compañeros en la Virtus una temporada y unos meses.
El Barça regresa a Italia para medirse al Olimpia Milano para los clásicos o al EA7 Emporio Armani Milán para los más modernos. La última visita se saldó con dorrota en la pista de la Virtus.
Muy buenas y lluviosas noches desde Barcelona, que últimamente parece más Londres que Barcelona. Barcelondres, como dice un amigo.
