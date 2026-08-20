Olek Balcerowski, de vuelta a la Euroliga para causar impacto como blaugrana

La Euroliga, en un proceso de cambio radical que llegará la próxima temporada con más equipos y un nuevo formato de juego, vivirá una campaña 2026-27 ciertamente espectacular con todos los equipos reforzando sus plantillas, y con jugadores de primer nivel, y algunos de ellos, que han estado fuera por algún tiempo regresan atraídos por el potencial de la competición.

Grandes jugadores del baloncesto europeo que han vuelto a fichar por equipos de Euroliga y que seguro darán brillo a la competición que cada año gana más competitividad y con presupuestos realmente espectaculares.

Y entre esos jugadores que regresan a la Euroliga está una de las nuevas incorporaciones del Barça, el pívot polaco, Olek Balcerowski, que después de su etapa en la Unicaja, disputando la Basketball Champions League, regresa por la puerta grande con el Barça para demostrar su calidad al servicio del equipo blaugrana.

Olek Balcerowski no mostró todo su potencial en Unicaja y espera hacerlo de azulgrana / Javier Borrego / AFP7 / Europa P

Panathinaikos, su último equipo de Euroliga

Su última participación en la Euroliga fue vistiendo la camiseta del Panathinaikos, en la temporada 2023-24. Cuesta creer que Olek Balcerowski tenga tan solo 25 años, teniendo en cuenta su dilatada trayectoria y sus grandes logros al más alto nivel.

Y es que el polaco ha ganado la Euroliga, la Eurocup y la Liga de Campeones de Baloncesto, y fue elegido dos veces Estrella Emergente de la Eurocup. En sus dos participaciones anteriores en la Euroliga, el papel de Balcerowski fue limitado. Es de esperar que esto cambie en Barcelona que confía en que explote todo su talento.

Ataman y Balcerowski, en su etapa en el Panathinaikos. / Pao

Balcerowski es un pívot de gran envergadura, pero con agilidad en pista. Un '5' peligroso tanto en pintura, como finalizando en canasta tras bloqueo, y con algo de amenaza exterior, aunque no se prodiga mucho desde más allá del 6,75. Puede terminar por encima del aro y en defensa ofrece intimidación protegiendo el aro. En el Martín Carpena no ha terminado de explotar ni de cumplir con las altas expectativas con las que llegó en 2024 procedente del Panathinaikos.

Valanciunas, un fichaje de impacto

Además de Balcerowski, hay otros jugadores que van a causar impacto seguro en la Euroliga como el veterano Jonas Valanciunas, que después de 14 temporadas en la NBA, ha decidido realizar el camino de vuelta al Zalgiris Kaunas, sin duda, uno de los fichajes estelares de la nueva campaña.

Valanciunas deja la NBA para regresar a Zalgiris y aportar toda su experiencia / NUGGETS

Otro que ha decidido volver a Europa es el ex del Madrid, Guershon Yabusele, que ha fichado por el Panathianikos tras su última experiencia con los blancos en la campaña 2023-24. Tras dos campañas irregulares en la NBA, regresa a un Panathinaikos repleto de estrellas, bajo la dirección del entrenador Zeljko Obradovic. Su combinación de estatura, fuerza, velocidad y tiro exterior debería garantizarle un papel protagonista en el equipo verde.

Dario Saric, con Pablo Laso

También llegan más refuerzos de la NBA, en este caso al Anadolu Efes de Pablo Laso con la incorporación de Dario Saric, que dejó la Euroliga en la campaña 2026-16 y ha decidido hacer el viaje de regreso con el mismo equipo.

Dario Saric regresa al Anadolu Efes / EUROLEAGUE

Otro de los que regresa, esta vez al Besiktas turco es Ante Zizic. Su última aparición en la Euroliga fue en la campaña 2024-25 y luego se unió al cuadro turco para recuperar la plaza en la máxima competición europea. Su experiencia resultará básica,

Ahora regresa con el mismo equipo para retomar su buen momento. En seis temporadas de la Euroliga con cuatro clubes (Darussafaka Estambul, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes y Virtus), Zizic ha promediado 8,5 puntos y 4,5 rebotes en 18 minutos.

Jokubaitis está de vuelta

Tras dejar el Barça, fichó por el Maccabi Tel Aviv, disputando la campaña 2024-25. Rokas fichó por el Bayern en el verano de 2025, pero sufrió una grave lesión de rodilla en el EuroBasket 2025 que le impidió jugar toda la temporada pasada.

Jokubaitis jugó un buen año en Maccabi aunque la inestabilidad del país le llevó al Bayern / EUROLEAGUE

Por lo tanto, su 'regreso a la Euroliga' es, en realidad, un regreso tras una lesión. No obstante, Jokubaitis tiene un gran potencial, pero también un alto margen de mejora. ¿Recuperará su mejor nivel y podrá ser un jugador clave? ¿Un Jokubaitis completamente recuperado, tras un año alejado de las canchas, estará mejor que nunca? Veremos aunque seguro que aportará calidad y espectáculo a una apasionante Euroliga que llega en apenas unas semanas.