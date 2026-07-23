Olek Balcerowski, séptimo fichaje del Barça 26/27

Ya es oficial. Olek Balcerowski se convirtió en el séptimo fichaje del Barça 26/27 tras anunciarse su llegada al conjunto azulgrana. El pívot polaco, de 25 años, jugó las dos últimas temporadas en el Unicaja, club del que se desvinculó a principios de semana. Firma para las próximas dos temporadas, hasta 2028.

Balcerowski es un pívot de 2,16 metros que pese a su juventud, ya cuenta con una dilatada trayectoria en una Liga Endesa en la que ha jugado 158 partidos. Esta última campaña, el polaco promedió 10,5 puntos y 3,4 rebotes por partido en la ACB, mientras que en la BCL estuvo en 8,8 tantos y 2,3 capturas.

Punter y Balcerowski, en un Barça - Unicaja de Liga Endesa / ACB Photo - Judit Cartiel

Larga experiencia en España

El interior de Swidnica, llegó hace más de una década al baloncesto español. Se incorporó al cadete del Gran Canaria, dónde fue quemando etapas en el formativo hasta llegar al primer equipo. En el verano de 2023, Balcerowski dio el primer gran salto de su carrera fichando por el Panathinaikos de Ergin Ataman. Fue aquel verano en el que llegaron a Atenas jugadores como Juancho Hernangómez, Mathias Lessort o Jerian Grant, más allá del cambio de barrio de Kostas Sloukas. Allí, ganó la Euroliga derrotando al Real Madrid en la gran final por el título.

Balcerowski es un pívot de gran envergadura, pero con agilidad en pista. Un '5' peligroso tanto en pintura, como finalizando en canasta tras bloqueo, y con algo de amenaza exterior, aunque no se prodiga mucho desde más allá del 6,75. Puede terminar por encima del aro y en defensa ofrece intimidación protegiendo el aro. En el Carpena no ha terminado de explotar ni de cumplir con las altas expectativas con las que llegó en 2024 procedente del Panathinaikos.

Olek Balcerowski, en un partido con Unicaja / ACB Photo - Aitor Bouzo

Otro cupo para el equipo

Su condición de jugador de formación local (cupo) le convierte en un perfil muy interesante para completar la nómina de pívots azulgranas. El Barça le considera como una gran oportunidad de mercado, ya que su desvinculación del conjunto malagueño le ha permitido no abonar cláusula de liberación. Ahora mismo, los azulgranas tendrían a Juan Núñez, Darío Brizuela, Joel Parra, Agus Ubal, 'Toko' Shengelia y el propio Balcerowski como cupos.

Unicaja no consideraba como un asunto prioritario mantener el contrato de Balcerowski, que suponía la ficha más alta del equipo la siguiente campaña. De ahí a abrirle las puertas a una salida, con unas condiciones que interesaban al equipo culé.

El segundo de los tres pívots del Barça 26/27

Con la llegada de Balcerowski, el Barça ya tiene a dos de sus tres pívots para la próxima temporada. El polaco se une a Josh Nebo, mientras que la secretaría técnica sigue trabajando en la incorporación de ese '5' titular llamado a marcar diferencias y ser una pieza estructural en el proyecto de Aleksander Sekulic.

Josh Nebo es el tercer fichaje del Barça para la temporada 26/27 / FCB

El próximo en anunciarse será el alero Tyrese Martin, cuya incorporación también está sellada. La comunicación por parte del Barça debe producirse en el corto plazo. Pero lo que ya es una realidad es la llegada de Balcerowski al Palau. El equipo gana en el juego interior, ya que el polaco aspira a mejorar claramente el rendimiento ofrecido por Youssoupha Fall estas dos últimas campañas. A la espera de lo que ocurra con el futuro de Tornike Shengelia, el apartado de llegadas está prácticamente finiquitado.