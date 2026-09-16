Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | Olek Balcerowski Jugador del Barça
Olek Balcerowski: “Queremos devolver la ilusión a los aficionados del Barça”
El pívot polaco repasa sus primeras semanas como azulgrana, admite que “todavía queda mucho trabajo” y afronta la Supercopa con la ambición de conquistar el primer título de la temporada.
Con un perfecto castellano y algún que otro toque andaluz, Olek Balcerowski atendió a SPORT desde la Fundación Endesa durante la presentación de la nueva temporada de la ACB. El pívot polaco habló sobre sus primeras semanas como azulgrana y los objetivos de un equipo al que llega con la ambición de ganar títulos y devolver al Barça al lugar al que pertenece.
¿Qué te ha sorprendido más en tus primeras semanas en el Barça?
Estoy muy bien, la verdad. Ya me han hecho esa pregunta y no creo que me haya sorprendido nada, porque sabía a qué club venía y me esperaba lo mejor. Y eso es lo que he recibido. Entonces, no me ha sorprendido nada. Me esperaba lo mejor y he recibido lo mejor.
Con tantos jugadores y un staff nuevos, ¿cómo está siendo la adaptación?
Yo creo que depende de cada jugador. Hay jugadores que se adaptan más rápido y hay algunos a los que les cuesta más. Es una cosa individual. Creo que, como conjunto, estamos haciendo un muy buen trabajo y cada día estamos mejorando muchísimo. Aquí hay que mirar siempre al equipo, no estamos mirando lo individual. Si alguien se está adaptando, lo mejor para el equipo es lo primero y ahí ya veremos qué tal nos va.
"Estamos haciendo un muy buen trabajo y cada día estamos mejorando muchísimo"
¿Notáis presión por volver a ganar títulos?
Yo no lo llamaría presión, sino que es un hecho. Cuando vienes a un club grande es una cosa que se espera de ti y de tus compañeros, que estéis en lo más alto, que peleéis y ganéis títulos. Es una presión, es una realidad de los clubes grandes y aquí no hay nada diferente.
¿Qué mensaje lanzarías a los aficionados del Barça?
Lo que yo pienso es que todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Sobre todo, como ya he dicho muchas veces, entendernos en la cancha y jugar más juntos.
¿Qué tiene ya este equipo pese al trabajo que queda por delante?
Lo que no nos falta es hambre, ambición y ganas. Y con esto muchas veces puedes competir muy bien. Por ahora yo diría que este equipo tiene ganas, tiene ilusión y quiere devolver ilusión y ganas a los aficionados del Barça.
¿El mejor Balcerowski todavía está por llegar?
No me gusta hablar mucho de mí. Te puedo decir que siempre, cada día, estoy intentando ser un poco mejor que el día anterior. El trabajo es lo primero que siempre me viene a la mente y espero y creo que puedo ayudar a este equipo. Lo voy a hacer lo mejor posible para encajar y para ayudar a ganar a este nuevo equipo.
¿Cómo ves al equipo de cara a la Supercopa?
Muy bien. Cada día estamos dando muchos pasos adelante, cada día estamos mejorando. Cada entrenamiento para nosotros es súper importante porque llevamos muy poco tiempo juntos.
¿Estáis preparados para pelear ya por el primer título?
De cara a la Supercopa, como he dicho, cada día y cada entrenamiento nos ayuda muchísimo a estar más juntos y a entendernos mejor. Tenemos muchas ganas, mucha ilusión y muchas ganas de competir y de conseguir el primer título.
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