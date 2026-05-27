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Baloncesto

Oficial: Xavi Pascual se marcha del Barça a final de temporada

El técnico azulgrana atenderá a los medios este jueves a las 11:30h para dar las explicaciones de su salida

Joan Laporta: "Xavi Pascual es un entrenador top"

Joan Laporta: "Xavi Pascual es un entrenador top"

Joan Laporta: "Xavi Pascual es un entrenador top" / David Bernabeu

Marc del Río

Marc del Río

Barcelona

Ya es oficial. El Barça ha comunicado que Xavi Pascual abandonará el equipo a finales de la presente temporada. El técnico de Gavà abonará su cláusula de salida, superior a los 400.000 euros, para poner punto final a su segunda etapa en el club azulgrana, al que regresó el pasado noviembre.

Pascual atenderá a los medios de comunicación este jueves, a las 11:30h, para dar todos los detalles y los motivos que le han llevado a salir del Barça de manera prematura y romper un contrato que le vinculaba con el club azulgrana hasta 2028.

Xavi Pascual se marchará decepcionado del Barça

Xavi Pascual se marchará decepcionado del Barça / EFE

Agradecimiento del club a Pascual

A través de un comunicado, el Barça ha anunciado la salida de un Pascual que regresó el 17 noviembre "en un momento en el que el equipo se encontraba en una situación difícil a nivel deportivo". Es por ello que el Barça "quiere agradecer el trabajo realizado durante estos meses" así como "desearle suerte en el futuro" al técnico de Gavà. Todos los caminos apuntan a que Pascual seguirá su trayectoria en el Dubai Basket a partir del próximo curso.

Además, tanto el Barça como Pascual afirman que "ambas partes se centran en el objetivo común de acabar la temporada logrando el título de la Liga Endesa".

Xavi Pascual, dirigiendo al Barça en un partido

Xavi Pascual, dirigiendo al Barça en un partido / Dani Barbeito

Se confirma lo que adelantó SPORT

En el conjunto azulgrana, han sido varios, los intentos para tratar de convencer a Pascual de que revocase la decisión de marcharse del Barça. 'SPORT' desveló el encuentro que tuvieron ayer Joan Laporta, Enric Masip y el propio Pascual, como el último gran intento. Pero tal y como explicó este diario, el actual entrenador culé ya tenía la decisión tomada, tal y como ha quedado plasmado hoy con la comunicación oficial de su salida.

El adiós de Pascual activa un efecto dominó en el que Juan Carlos Navarro, actual General Manager de la sección, también está en la rampa de salida. La reconstrucción en la sección una vez finalice el presente curso será total.

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

Los candidatos a reemplazar a Pascual

Con la salida de Pascual, más el adiós de Juan Carlos Navarro, la faena se duplica en el despacho de un Joan Laporta que primero debería nombrar al nuevo secretario técnico de la sección. Después, dicha figura debería ser la encargada de encontrar un nuevo entrenador, con nombres como los de Ibon Navarro, Vassilis Spanoulis o Zeljko Obradovic sobre la mesa.

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De esta manera, se cierra, de manera triste y prematura, la segunda etapa de Pascual al frente del equipo. Hasta el momento, Pascual ha dirigido 56 partidos, con un balance de 36 victorias y 20 derrotas entre Copa del Rey, Liga Endesa y Euroliga.

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