Oficial: Xavi Pascual abona su cláusula de salida del Barça y ficha por el Dubai Basket

Ya es oficial. Los caminos de Barça y Xavi Pascual se separan, después de que el técnico de Gavà haya abonado la cláusula para romper su vinculación con el equipo azulgrana, al que regresó el pasado mes de noviembre. Su nuevo destino era un secreto a voces también confirmado, y a partir de la próxima campaña, entrenará al Dubai Basket. La cifra es, aproximadamente, de unos 400.000 euros.

Fue a finales de mayo, ante todo el ruido mediático que había en torno a su futuro, cuando Pascual anunció en una comparecencia ante los medios que finalizaría su segunda etapa en el Barça cuando terminase la pasada temporada.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Valentí Enrich

La segunda estancia en el Palau del técnico de Gavà ha sido muy distinta a la primera. Pascual tiró más de corazón que de cabeza para asumir el equipo el pasado mes de noviembre tras la destitución de Joan Peñarroya como entrenador del primer equipo.

Pero más allá de un excelente inicio cargado de triunfos, el equipo cosechó varias decepciones deportivas. En la Copa, el Barça cayó en semifinales, mientras que en la Euroliga, ni tan siquiera se logró la clasificación para el play-off previo a la gran Final Four por el título. Tras un gran último tramo de temporada en la Liga Endesa, se llegó a la final, pero Valencia Basket arrolló al equipo azulgrana y se llevó la Liga Endesa.

Xavi Pascual, junto a sus jugadores / Valentí Enrich

Más allá del balance deportivo, Pascual se marcha del Barça disgustado por el funcionamiento de la sección, muy diferente al de hace 10 o 15 años. No hubo atisbo de incorporar a ningún jugador con la campaña empezada pese al trabajo de la secretaría técnica. La velocidad en la que Pascual, Juan Carlos Navarro o Mario Bruno Fernández trabajaban era mucho mayor a la de los mandatarios del club. Así se escaparon en su día jugadores como Sylvain Francisco, Alpha Diallo o más recientemente Tim Luwawu-Cabarrot.

En Dubai, Pascual se convertirá en uno de los entrenadores mejor pagados de la Euroliga. Más allá de esa motivación económica, el equipo de Emiratos le promete al técnico de Gavà un proyecto potente y ambicioso en cuanto a nombres, y con un músculo económico importante. Dubai aspira a luchar por la próxima Euroliga, y el técnico ansía con muchas ganas lograr su segundo entorchado, tras el conseguido en París hace 16 años.

Xavi pascual, camino de los vestuarios en el descanso / VALENTI ENRICH

Tras el anuncio de la salida de Pascual del Barça, ahora el club azulgrana debe mover ficha y cerrar cuanto antes al nuevo entrenador de la próxima temporada. Paolo Galbiati era el deseado, pero las duras negociaciones con Baskonia y la pretensión, por parte de los vitorianos, de casi un millón de euros para dejar salir al italiano, con el que no contaban antes del interés azulgrana, obligaron al Barça a activar una alternativa.

Aleksander Sekulic parece ser el escogido, las primeras reuniones entre club y técnico ya se llevaron a cabo hace unos días, y el que ha sido hasta final de campaña entrenador del Dubai, aspira a tomar el camino inverso de Pascual.