Oficial: Umoja Gibson, cuarta incorporación del Barça

El FC Barcelona y el jugador estadounidense Umoja Gibson, han llegado a un acuerdo para la incorporación del jugador en la disciplina del Barça. El jugador cuenta con pasaporte búlgaro por lo que no ocupa plaza de extracomunitario.

El base, de 28 años y 1,85 metros, firmará un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. La incorporación se hará efectiva una vez quede superada la revisión médica y el jugador llega al club procedente del Cedevita Olimpja Ljubljana.

Nacido en Texas el 4 de julio de 1998, llegará al Barça con 28 años recién cumplidos para reforzar la dirección de juego. Gibson aterrizará en el Palau después de convertirse en una de las sensaciones de la temporada 2025/26 en la Eurocup defendiendo los colores del club esloveno, con 20 partidos disputados y una media de 15,9 puntos, 4,9 asistencias y 17,2 de valoración.

El debut como profesional en Alemania

Tras completar su formación en los equipos universitarios North Texas (2017-20), Oklahoma (2020-22) y De Paul (2022/23) de Estados Unidos, el verano de 2023 hizo las maletas para cruzar el atlántico en dirección a Alemania. En el BG Gottingen debutó durante la temporada 2023/24, con un total de 32 partidos disputados en la Bundesliga y una media de 14,4 puntos, 4,9 asistencias y 14,3 de valoración.

Dos cursos en la Liga ABA con dos equipos diferentes

Su segunda aventura en un club europeo fue en Serbia, de la mano del Spartak Subotica. Durante el curso 2024/25 obtuvo una media de 9 puntos, 3 asistencias y 8,6 de valoración en 26 partidos disputados en la Liga ABA. Su mejor actuación anotadora llegó frente al KRKA, con un total de 31 puntos.

Gibson procede del Cedevita y jugará dos temporadas en el Barça / CEDEVITA

Su paso por la Liga adriática continuó la temporada 2025/26 en Ljubljana donde en las filas del Cedevita firmó su mejor partido. Fue precisamente contra su ex equipo, con 30 puntos, 5 asistencias y 37 de valoración. También destacan las 10 asistencias que repartió en el duelo ante el KK Igokea.

Por lo general, sus números aumentaron considerablemente, y es que con tan sólo un partido más que en la temporada anterior, registró 15,8 puntos, 5,3 asistencias y 17,5 de valoración.