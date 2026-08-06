Oficial: Tornike Shengelia se marcha del Barça y ficha por el Dubai Basket

Era un secreto a voces y ya se ha hecho oficial. Tornike Shengelia deja de ser jugador del Barça, después de que el georgiano haya abonado el importe de la cláusula liberatoria para romper su contrato con el conjunto azulgrana. Su próximo destino será el Dubai Basket, club en el que se reencontrará con Xavi Pascual.

El ala-pívot ha pagado unos 900.000 euros para dejar de ser jugador del Barça y poner así punto final a una única temporada vistiendo la camiseta azulgrana, tras llegar el pasado verano procedente de la Virtus Bolonia.

Tornike Shengelia se marcha del Barça / Valentí Enrich

Sus números en el Barça

En su única temporada en el Palau, el 'Toko' promedió 11,2 puntos y cuatro rebotes por partido en la Liga Endesa, mientras que en la Euroliga elevó sus registros hasta los 12,4 tantos y 4,8 capturas por duelo. Shengelia, al igual que el resto del equipo, se quedó en blanco en cuanto a títulos.

Shengelia fue el jugador más regular del Barça la pasada temporada, tal y como lo certifican sus números en los momentos cumbre de la campaña: ocho y 14 puntos en el Play-In de la Euroliga ante Estrella Roja y Mónaco, 15 tantos y cuatro rebotes por partido en la final de la Liga Endesa ante Valencia Basket, y 12,5 puntos por partido ante UCAM Murcia y Baskonia en cuartos y 'semis' de la Copa del Rey.

Un rendimiento intachable del georgiano en los momentos importantes, y a nivel deportivo un único borrón importante: Shengelia se quedó en un discreto 16% de acierto en triples en la ACB. A nivel colectivo, 'Toko' no pudo evitar un tercer año consecutivo en blanco para el Barça.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

El Barça lo intentó todo para que se quedase

Tal y como explicamos en 'SPORT', el Barça hizo todo lo posible para convencerle de que se quedase, ofreciéndole una renovación de contrato hasta 2029 con los tres años garantizados. Pero ni por esas.

La incertidumbre en torno a la sección azulgrana y su futuro se ha ido disipando con los fichajes y la confirmación de Sekulic al frente de la nave azulgrana. La secretaría técnica estaba dispuesta a romper con Shengelia esa voluntad de rejuvenecer la plantilla y bajar drásticamente la media de edad. Algo que con jugadores como Nico Laprovittola y Will Clyburn no se contempló. La dilación en la decisión del georgiano tampoco ha sido la mejor para tener el mayor margen de maniobra en el mercado, pero la esperanza del Barça en lograr revertir la situación no se ha perdido hasta el último momento. En ese sentido, en el club azulgrana están muy tranquilo con todos los esfuerzos realizados.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Los '4' de Sekulic

El Barça ya se cubrió las espaldas ante la posible salida de Shengelia que finalmente ha terminado confirmándose. Aleksander Sekulic tiene a Tosan Evbuomwan y a Olivier Nkamhoua como ala-pívots de cara a la próxima temporada. Joel Parra puede echar un cable en esa posición, y además, una vez que se cierre al cinco titular para la siguiente campaña, en el Barça no se descarta incorporar a otro '4' si la situación económica lo permite.

A pocos meses de cumplir 35 años, Shengelia ha priorizado unirse a un proyecto con el que pueda competir por la Euroliga, título que todavía no ha levantado en su ya larga trayectoria. Considera que en Dubai puede estar más cerca que en el Barça, de ahí su llegada al conjunto de Emiratos Árabes en el que se reencontrará con Xavi Pascual. El tiempo dictará sentencia.