Oficial: Moses Wright planta al Barça y ficha por el Olimpia Milano

Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. Tal y como viene explicando 'SPORT' estos últimos días, Moses Wright no jugará en el Barça la próxima temporada después de haberse hecho oficial su llegada al Olimpia Milano.

El pívot estadounidense no aterriza en el Palau debido a toda la incertidumbre que envuelve a la sección estas últimas semanas. Tras brillar en el Zalgiris y confirmarse como uno de los mejores pívots de la Euroliga, Wright y su agencia de representación han decidido dar un volantazo a su futuro y cambiar de destino.

Moses Wright, en el Fenerbahçe - Zalgiris de la pasada jornada de Euroliga / Euroleague

Consolidado como uno de los mejores pívots de la Euroliga

El Barça iba a dar con el '5' uno de los grandes golpes del mercado este verano. Los 13,2 puntos y 6,5 rebotes de media por partido en la máxima competición continental, y sus grandes prestaciones en ambos lados de la pista habían convencido a la sección de que Wright era la pieza perfecta para liderar la reconstrucción en el juego interior.

Con las salidas de Willy Hernangómez, Youssoupha Fall y la de Jan Vesely en forma de retirada, el ya exjugador de Zalgiris generaba consenso e ilusión para reforzar una de las posiciones con las que más se ha sufrido este curso.

Moses Wright y Tomas Satoransky, en el Barça - Zalgiris de Euroliga de esta temporada / FCB

La llegada de Wright al Palau llevaba meses atada por parte del Barça, pero las semanas han ido avanzando, el jugador ha ido viendo todas las incógnitas en el proyecto azulgrana de cara al siguiente año, y junto a su su agencia de representación, Octagon, han optado por un cambio de destino.

El Barça recibe 900.000 euros de cláusula

Todo ello ha sido posible gracias a una cláusula incluida en el contrato que permitía romper el acuerdo entre Barça y Wright a cambio del pago de 900.000 euros, cifra que asume el conjunto italiano para hacerse con los servicios del pívot.

Wright firmó una buena actuación ante el Real Madrid / Euroleague

La cantidad económica es importante, y permitirá que la secretaría técnica de la sección pueda ir a por algún jugador con contrato. Ahora bien, los 'timmings' del mercado de fichaje tampoco son los mejores, y más allá de elegir alguna de las opciones que haya disponibles, tocará rascarse el bolsillo en el salario del jugador. Con Wright, la operación se había cerrado con un salario algo superior al millón y medio de euros neto por temporada, una gran hazaña teniendo en cuenta que el estadounidense es uno de los mejores '5' del viejo continente.

El Barça debe fichar todavía a dos pívots

Con el fichaje de Wright por Olimpia Milano ya confirmado, el Barça todavía necesita a dos pívots para la próxima temporada. La llegada de Josh Nebo, exjugador del cuadro italiano, está cerrada, y antes de que ocurriese lo de Wright, el equipo necesita a un '5' con amenaza exterior. Toca mover ficha cuanto antes para dejar atrás una nueva decepción del basket azulgrana.