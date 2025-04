Oficial: Kevin Punter renueva con el Barça

Ya es oficial. El Barça y Kevin Punter han llegado a un acuerdo para cerrar su renovación por tres temporadas más, hasta 2028.

Tras llegar este pasado verano procedente de Partizán, el escolta neoyorquino se ha adaptado a la perfección al equipo azulgrana, de ahí ese acuerdo tan amplio que le convertirá en azulgrana para los próximos tres cursos.

Una negociación adelantada por SPORT el pasado mes de febrero

La negociación arrancó a principios de año tal y como adelantó SPORT el pasado 26 de febrero, y finalmente se ha llegado a buen puerto para atar a uno de los mejores jugadores del continente.

En las últimas horas, tanto RAC 1 como el periodista Oscar Herreros avanzaron que el acuerdo estaba muy cercano, y al final el anuncio se ha acabado precipitando a pocas horas de viajar a Estambul para enfrentarse este miércoles (19:45h) a Fenerbahçe.

Kevin Punter celebra con los aficionados una de sus actuaciones más espectaculares del año / JAVI FERRANDIZ

Sus números en el Barça

En lo que va de temporada, Punter promedia 17,1 puntos, 3,1 asistencias y dos rebotes por partido en Euroliga, mientras que en Liga Endesa el jugador atesora 12 tantos, dos pases de canasta y dos capturas por encuentro.

Las primeras palabras de Punter tras su renovación

"Estamos construyendo alguna cosa. Simplemente la estabilidad del equipo, estamos construyendo algo para el futuro. Mis sensaciones esta temporada, sinceramente, han sido muy muy buenas, me he sentido bien. Ha sido una temporada con altibajos, pero esto no quita el hecho de que todavía tenemos la oportunidad de hacer cosas grandes. Estoy disfrutando dentro y fuera de la pista, la conexión con mis compañeros, los entrenadores y toda la gente que me rodea es realmente buena. Los altibajos de la temporada no empañan mi experiencia aquí. Estoy contento y lo seguiré estando con lo que vendrá", comentó Punter a los medios del club una vez sellada su continuidad hasta 2028.

¿Qué cobrará Punter con su renovación?

El acuerdo entre Barça y Punter para las próximas tres temporadas llega tras una rebaja considerable del salario del jugador, que en cada una de las próximas tres campañas cobrará 250.000 euros menos respecto a lo que ha recibido en su primer curso como azulgrana, de manera que su salario estará por encima del millón y medio pero bastante por debajo de los dos 'kilos' netos percibidos en esta 24/25.