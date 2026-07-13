OFICIAL: Justin Robinson, segundo fichaje del Barça

FC Barcelona y el jugador Justin Robinson, de 28 años y 1,85 metros, han llegado a un acuerdo contractual hasta el 30 de junio de 2028. El base estadounidense aterriza en el Barça tras haber brillado en su primera temporada en la Euroliga con el Paris Basketball. Además de la liga francesa, también acumula experiencia en la NBA y, tras un breve paso por la Liga Endesa con el Breogán en 2024, ha competido también en las ligas de Australia, Italia y Francia.

"Es un honor tener la oportunidad de jugar en un club increíble y prestigioso como el Barça. Estoy muy agradecido y muy feliz", ha declarado a los medios de comunicación del Club después de superar la revisión médica.

El base, nacido en Manassas (Virginia) el 12 de octubre de 1997, llega al Palau Blaugrana para asumir la dirección del juego y aportar visión, ritmo y rapidez en la toma de decisiones. Es un base eléctrico, con valentía en el lanzamiento exterior y también a la hora de romper las defensas y atacar el aro.

"Un ganador"

Se considera un "ganador", pero, sobre todo, "un líder dentro y fuera de la pista". "Quiero seguir siendo yo mismo, ser constante, aportar tanto en ataque como en defensa y hacer lo que el equipo necesite para ganar".

Robinson, durante la revisión médica, previa a la firma / FCB

También ha destacado la magnitud del Barça: "Jugar en un gran club como este, en mi segundo año en la Euroliga, es una enorme ilusión para mí y para mi familia. Quiero abrazar la cultura y todo lo que significa formar parte del FC Barcelona. ¡Culers, ya estoy aquí!".

Tras crecer jugando en la Montrose Christian School y la Saint James School, en el estado de Maryland, completó su formación en la NCAA entre 2015 y 2019, disputando cuatro temporadas y un total de 125 partidos con los Virginia Tech Hokies, donde promedió 11,5 puntos y 4,4 asistencias por encuentro.

Entre 2019 y 2022 compaginó las ligas de verano y la G League con varias oportunidades en la NBA, llegando a disputar 68 partidos con cinco franquicias diferentes: los Washington Wizards, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings y Detroit Pistons.

Hacia Australia

En 2022 decidió probar suerte en el extranjero para consolidar su carrera, incorporándose a los Illawarra Hawks de la liga australiana. Sin embargo, en el inicio de su primera temporada fuera de Estados Unidos sufrió una grave lesión que le impidió debutar hasta el curso siguiente, el 2023/24, en el que disputó 33 partidos con unos promedios de 12 puntos y 4,4 asistencias por encuentro.

Terminó la temporada cruzando el mundo para incorporarse al Breogán en el mes de marzo y vivir así su primera experiencia en el baloncesto europeo. Disputó nueve partidos y tuvo un papel clave en la permanencia del conjunto gallego, con unos promedios de 9,3 puntos y 2,4 asistencias.

Robinson, atendiendo a los medios del club / FCB

Tras su paso por la Liga Endesa, puso rumbo a la liga italiana para jugar en el Trapani Shark. En Italia confirmó su gran nivel, firmando unos promedios de 14,4 puntos, tres rebotes, seis asistencias y 18 de valoración por partido. Fue elegido MVP del mes de noviembre y cerró la temporada formando parte del Mejor Quinteto de la competición.

En la Euroliga, con el Paris Basketball

Su gran rendimiento en Italia le permitió dar el salto a un equipo de Euroliga. Con el Paris Basketball ha debutado en la máxima competición continental firmando unos promedios de 14,6 puntos, 4,5 asistencias y 14,4 de valoración en 36 partidos.

Además, protagonizó actuaciones sobresalientes, como los 35 puntos y 39 de valoración en la pista del Olympiacos en el mes de noviembre, o los 25 puntos, seis asistencias y 35 de valoración que le valieron el MVP de la jornada 37.

En la liga francesa, en la que fue subcampeón, registró unos promedios de 13 puntos, 4,1 asistencias y 9,7 de valoración en 24 partidos disputados.