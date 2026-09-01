Oficial: Justin Minaya, undécimo fichaje del Barça

El Barça anunció el fichaje de Justin Minaya, la undécima incorporación para el nuevo y renovado proyecto de la temporada que viene. El alero estadounidense, que también cuenta con nacionalidad dominicana, aterriza en el Palau Blaugrana para completar una posición de '3' en la que ya se encuentra Joel Parra más Tyrese Martin y Stanley Umude, llegados también a la capital catalana este verano, más allá de un Agus Ubal que también puede jugar en dicha demarcación.

Minaya, de 27 años y 1,96 metros de altura, llega procedente de la G League, donde disputó la última temporada con los Osceola Magic. Durante la pasada fase regular, el alero dominicano firmó unos promedios de 9,1 puntos y 4,1 rebotes por encuentro con el conjunto de Florida.

El estadounidense, con pasaporte dominicano, firma con el Barça hatsa el 30 de junio de 2028.

Justin Minaya, muy cerca de fichar por el Barça / Twitter: @trailblazers

"El FC Barcelona y el jugador estadounidense, con pasaporte dominicano, Justin Minaya, han acordado un vínculo contractual que les unirá hasta el 30 de junio de 2028. El público del Palau podrá disfrutar, como mínimo durante dos temporadas, de un gran defensor, de 27 años y 1,96 metros, que puede aportar en muchos aspectos a nivel colectivo y sobre todo destaca por su energía en defensa", dice el club azulgrana en el anuncio del fichaje. "Será la primera experiencia europea, después de haberse formado como profesional con un total de 136 partidos entre la G-League (79) y la NBA (57), donde debutó de la mano de Portland Trail Blazers".

Jugador 'cotonou' en competiciones ACB

Minaya tiene condición de jugador 'cotonou' por su nacionalidad dominicana, un estatus que le permite no ocupar plaza de extracomunitario en las competiciones ACB. A día de hoy, Tyrese Martin y Justin Robinson son los dos únicos jugadores de la plantilla que ocuparían dichas plazas, por lo que Aleksander Sekulic no se vería obligado a realizar descartes, como ya sucedió la pasada temporada con Myles Cale, Miles Norris y Will Clyburn.

Minaya afrontará su primera aventura en el baloncesto europeo. Natural de Harrington Park, Nueva Jersey, donde nació el 26 de marzo de 1999, el jugador pasó entre 2017 y 2022 por la NCAA, defendiendo las camisetas de South Carolina y Providence.

Justin Minaya, cerca de convertirse en nuevo jugador del Barça / Twitter: @RDBSeleccion

Según el Barça, Minaya llega a Barcelona "para aportar versatilidad al equipo, con una gran virtud por defender desde la posición de 1 hasta la 4 con naturalidad y una gran mentalidad para jugar con esfuerzo poniendo siempre por delante el juego colectivo. Tiene una gran calidad jugando sin pelota y atacando el rebote ofensivo".

Experiencia en la NBA

Después de no ser seleccionado en el draft de la NBA de 2022, inició un recorrido profesional que le llevó primero a los Capitanes de Ciudad de México de la G League, antes de dar el salto a los Portland Trail Blazers. Con la franquicia de Oregon disputó 57 partidos en la NBA, compaginando su participación en la liga estadounidense con apariciones en el equipo de desarrollo. El pasado verano firmó por los Orlando Magic, aunque fue cortado antes del inicio de la competición y acabó incorporándose al equipo filial de la franquicia en la G League.

Minaya destaca especialmente por su perfil defensivo y su potente físico, dos características que encajan con el nuevo estilo que pretende implantar el conjunto azulgrana. Un jugador intenso, activo y con capacidad para aportar en diferentes facetas, que además responde a la nueva política de fichajes del basket azulgrana: ninguna de las 11 nuevas incorporaciones supera los 30 años.

Justin Minaya, en una imagen de archivo / EFE

Atentos a alguna oportunidad del mercado

Con la llegada de Minaya, el Barça cuenta con 15 fichas seniors para esta temporada, más el refuerzo de un Mohamed Dabone que estará en dinámica del primer equipo y que también se espera que sea un recurso para Sekulic, especialmente en la Liga Endesa. Con esta plantilla arrancará el basket azulgrana, aunque no se descarta poder incorporar a otro pívot si surge alguna oportunidad, mirando hacia un mercado americano en el que todavía se deben confirmar algunos descartes en la NBA.