Oficial: Josh Nebo ficha por el Barça hasta 2029

El Barça y el jugador estadounidense Josh Nebo, con pasaporte esloveno, han acordado un vínculo contractual que les unirá hasta el 30 de junio de 2029. El público del Palau Blaugrana podrá disfrutar durante tres temporadas, como mínimo, de un pívot de 2,06 metros que aportará físico a la pintura para hacer mates y capturar rebotes. También suma experiencia en la Euroliga, donde presenta una media de 9,3 puntos, 6,3 rebotes y 13,7 de valoración en 136 partidos acumulados con el Zalgiris, el Maccabi y el Milán, de donde llega al Barça tras haberse proclamado recientemente campeón de la liga italiana.

Nacido en Texas el 19 de julio de 1997, llega al Barça a punto de cumplir 29 años y con la voluntad de demostrar su alto nivel de juego. "Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva etapa. Vengo aquí para ganar. Quiero luchar por conseguir títulos tanto en la ACB como en la Euroliga. Ese es mi objetivo", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación del Club tras pasar la revisión médica.

"Cuando pienso en este club, lo primero que me viene a la cabeza es su cultura ganadora. Cada año luchando por llegar a los Playoffs, compitiendo por disputar la Final Four. Creo que puedo aportar defensa, rebote, capacidad para finalizar las jugadas, liderazgo y carácter. Espero que la afición sea espectacular, que nos anime con fuerza, que esté ilusionada. Tengo muchas ganas de jugar ante ella".

Israel, su primer destino

Tras formarse en equipos universitarios de Estados Unidos, decidió hacer las maletas en 2020 para probar suerte en el Viejo Continente. Con 23 años, debutó en la liga israelí con el Hapoel Eilat. En 26 partidos durante la temporada 20/21, completó 13,6 puntos por partido y la espectacular cifra de 10 rebotes por partido (el líder de la competición), además de 21,8 de valoración.

Esta primera experiencia le permitió incorporarse al Zalgiris lituano para disputar la temporada 2021/22. En Kaunas ganó la Copa de Lituania y debutó en la Euroliga, con 8,7 puntos y 6,2 rebotes de media. Este buen aterrizaje le permitió fichar por el Maccabi de Tel Aviv.

De nuevo en Israel, ganó dos ligas israelíes siendo el jugador de la competición con mayor acierto en acciones de dos puntos (superando el 70 %) y ofreció su mejor rendimiento en la Euroliga durante la temporada 23/24 (11,1 puntos y 7,1 rebotes por partido). De hecho, fue el jugador de la competición con más rebotes por partido.

Nebo ya ha paseado por Barcelona en sus primeras horas en la ciudad / FCB

Triunfador en Milan

En el verano de 2024 cambia de destino para jugar en Milán, donde ha tenido un papel clave en la consecución de la Copa y de la Liga de la temporada 2025/26. Además, también ha sido campeón de la Supercopa de 2024 y de 2025. Con el Milán, en la última Euroliga, ha sumado 10,1 puntos y 5,4 rebotes. Y se marcha de Italia con un global de 10 puntos, 7 rebotes y 14,8 de valoración, completando 10 puntos y 8 rebotes en el último partido de la final contra el Venecia.

Nebo cuenta con pasaporte esloveno desde junio de 2024, cuando recibió la nacionalidad eslovena. Pudo debutar con la selección y participó en el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos. En los tres partidos, obtuvo una media de 16,3 puntos, 9,3 rebotes y 21,7 de valoración en 30 minutos de juego.