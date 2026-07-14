Oficial: el Barça confirma las salidas de Òscar Orellana y de Albert Oliver

Continúan las salidas en el Barça. Hoy el club ha confirmado las marchas de Òscar Orellana y de Albert Oliver. En un comunicado, la entidad azulgrana ha hecho oficial las salídas: “Ambos técnicos han comunicado al FC Barcelona que no continuarán en el club la próxima temporada, con la voluntad de emprender diferentes caminos profesionales”.

El Barça también ha querido reconocer públicamente la labor realizada por los dos entrenadores asistentes durante su etapa en la entidad.

“El FC Barcelona quiere expresar públicamente su agradecimiento a Orellana y a Oliver por su compromiso y por el intenso trabajo realizado, y les desea mucha suerte y muchos éxitos, tanto en el ámbito personal como profesional, de cara al futuro”, señala el comunicado.

La salida más destacada por su trayectoria es la de Óscar Orellana, que se despide del club después de más de dos décadas vinculado al baloncesto azulgrana. El Barça lo define como “un entrenador de la casa”, después de que llegara a las categorías formativas hace 21 años.

Oscar Orellana, esta temporada en el Palau / DANI BARBEITO

Rumbo a Dubai

Tras poner fin a su larga etapa en el FC Barcelona, Òscar Orellana se incorporará al nuevo proyecto de Xavi Pascual en el Dubai Basketball. El entrenador asistente volverá a trabajar junto al técnico catalán en el conjunto de los Emiratos Árabes Unidos.

Orellana inicia así su primera experiencia profesional fuera de la estructura azulgrana después de más de dos décadas en el club. Su conocimiento táctico y la confianza de Pascual han sido determinantes para que forme parte del nuevo equipo de trabajo del entrenador en Dubái.

Xavi Pascual, junto a Òscar Orellana en un entrenamiento del Barça / FCB

Albert Oliver continuará su carrera en La Laguna Tenerife, donde ejercerá como nuevo ayudante principal de Jaka Lakovic. El técnico volverá a coincidir con el entrenador esloveno, con quien ya había trabajado anteriormente en Gran Canaria.

El Barcelona perderá, por tanto, a tres de los entrenadores asistentes que formaron parte del cuerpo técnico durante la pasada temporada. Una situación que obligará a la entidad a buscar nuevos ayudantes para acompañar a Aleksander Sekulic, elegido para asumir el banquillo azulgrana.

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A las salidas de Orellana y Oliver se une también la de Iñigo Zorzano, cuya marcha ya había sido anunciada previamente por el club. El entrenador asistente había iniciado su segunda etapa en el Barcelona de la mano de Xavi Pascual.