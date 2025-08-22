¡Oficial! El Barça anuncia el fichaje de Miles Norris

Ya es oficial. El Barça anunció el fichaje de Miles Norris, la quinta cara nueva del proyecto azulgrana que firma por una temporada. Tras las llegadas de Myles Cale, Juani Marcos, Tornike Shengelia y Will Clyburn, Norris cierra la plantilla de Joan Peñarroya completando el juego interior.

Este último curso, el nuevo ala-pívot azulgrana de dos metros y seis centímetros brilló en la G-League. Arrancó en los Memphis Hustle, donde promedió 17,1 puntos y 3,9 rebotes por partido. De cara a la segunda mitad de año, Norris desembarcó en los Maine Celtics, registrando 16,2 tantos y cinco capturas por duelo. Su buen rendimiento le abrió la puerta de los Boston Celtics, y disputó tres partidos bajo las órdenes de Joe Mazzulla, con 2,3 puntos y 3 rebotes de media. Hace pocas semanas, jugó la Summer League con los Celtics, promediando 9,3 tantos y 4,3 capturas por partido.

Norris vivirá su segunda etapa en el baloncesto europeo, tras un breve paso por el Cagdas Bodrumspor en 2024. Pocos meses antes, arrancó su carrera profesional en los College Park Skyhawks, el equipo de los Atlanta Hawks en la liga de desarrollo de la NBA.

En la liga americana no fue drafteado en 2023, tras un periplo universitario entre Oregon, City College San Francisco y UC Santa Bárbara. En su último año académico, fue incluido en el segundo mejor quinteto de la Big West Conference, tras promediar 14,1 puntos por partido y 6,1 rebotes.

Así juega Norris

El Barça incorpora a su plantilla a un jugador con un físico atlético y ágil, perfecto para castigar a otros '4' con menor movilidad, y con la posibilidad de jugar también en la posición de alero. Puede sufrir en defensa en ese juego de espaldas a canasta de sus rivales, pero carga bien el rebote y cuenta con capacidad de intimidación. En ataque es un perfil muy interesante y completo: buena capacidad para correr al contraataque, tanto botando balón como ejecutando la jugada, cuenta con buena finalización en canasta, con unos 'muelles' que le permiten jugar bien por encima del aro, y además puede abrir la pista gracias a su amenaza exterior. Esta última temporada, ha promediado un acierto del 38% en el triple en su etapa en los Memphis Hustle, y del 45% en los Maine Celtics. No duda en levantar el tiro si cuenta con espacio del defensor.

Norris llegará al Barça para compartir la posición de '4' junto a Shengelia / Twitter: @milesbnorris15

Tres extracomunitarios en plantilla

A sus 25 años, Norris vivirá su primera aventura en España, con la exigente alternancia entre la Liga Endesa y la Euroliga. Debutará en la competición europea, en la que podrá jugar sin problemas, mientras que en la ACB, al ser extracomunitario, tendrá que irse combinando con otros dos fichajes (Cale y Clyburn), por esa limitación de dos fichas 'extra'.

Con Norris, el Barça completa su primera plantilla, que estará formada por 14 jugadores, más la presencia de Sayon Keita y Mohamed Dabone, que estarán en dinámica del primer equipo, y pueden oxigenar mucho al grupo especialmente en Liga Endesa, más algún talento de la base con el que pueda contar Peñarroya durante el curso. Con el deseo de que las lesiones no se vuelvan a cebar de manera tan excesiva como ocurrió el pasado año, el Barça se cubre las espaldas con un roster amplio para una exigente campaña como la que se viene por delante.