Oficial: Agustín Ubal regresa al Barça

Austín Ubal volverá a vestir la camiseta azulgrana. El FC Barcelona y el jugador uruguayo han llegado a un acuerdo contractual hasta el 30 de junio de 2029. Ubal, que mide 1,98 metros y cumplirá 23 años el próximo 19 de julio, tiene pasaporte italiano y es considerado jugador de formación.

Llegó al Barça en el verano de 2019, con 16 años, debutó con el primer equipo a los 18 y ahora regresa tras acumular más de 120 partidos en la Liga Endesa, repartidos entre cinco equipos.

"Para mí es un placer poder volver. Desde que me fui, siempre he soñado con este momento. He trabajado mucho y estoy muy contento y feliz, con ganas de empezar y afrontar este reto como se merece", ha declarado Ubal a los medios de comunicación del Club.

Ubal regresa a la disciplina blaugrana dónde se formó, procedente de Uruguay / FCB

Es un jugador exterior muy versátil, con capacidad para actuar como base, escolta y alero, que siempre aporta mucha energía tanto en sus penetraciones hacia el aro como en las tareas defensivas. Así se define él mismo: "Soy polivalente y puedo moverme en las tres posiciones exteriores. Cuando juego, lo hago con el corazón, con la vida. Aportaré carácter y energía. Quiero que el Barça triunfe como siempre".

Llegada al Barça y cinco equipos ACB

El joven talento uruguayo llegó al Barça en el verano de 2019, con 16 años y un enorme margen de crecimiento. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper continuó su progresión con el equipo júnior y compitiendo en la Liga EBA con el Barça Atlètic.

Tras la pandemia, en el verano de 2021, realizó la pretemporada con el primer equipo en Encamp, y su esfuerzo tuvo recompensa con su debut oficial en la quinta jornada de la Liga Endesa, en la pista del Coosur Real Betis. Sarunas Jasikevicius contó con él en otros tres partidos de Liga y en uno de Euroliga, disputado en la cancha del ASVEL.

El uruguayo no esconde que sus colores siempre han sido los del Barça a pesar de tener que salir en los últimos años / FCB

Ubal recuerda especialmente la valiente decisión de dejar su país: "Dejé a mi familia en Uruguay para venir a un club que me lo ha dado todo, tanto a nivel académico como deportivo". "Pude estar una temporada con el primer equipo y eso me impulsó a saber dónde quería estar. Fuera he seguido creciendo como deportista y ahora vuelvo más preparado para afrontar este reto".

Breogán, primera experiencia fuera del Barça

En el mes de marzo de la temporada 2021/22, el joven jugador salió cedido al Río Breogán con el objetivo de sumar más minutos y experiencia en la élite. Su progresión continuó con las respectivas cesiones al Bilbao Basket (2022/23) y al Zunder Palencia (2023/24). Una vez desvinculado del Club, jugó en el Coviran Granada (2024/25) y esta última temporada lo ha hecho en el BAXI Manresa.

Regresa, por tanto, tras acumular experiencia en cinco clubes diferentes, con un total de 129 partidos en la Liga Endesa. Esta temporada, en el conjunto del Bages, ha firmado un gran rendimiento, con unos promedios de 9,6 puntos y 3,4 rebotes por partido. En la EuroCup disputó 17 encuentros, con una media de 11,5 puntos y 3,7 rebotes. También cuenta con experiencia europea con el Bilbao Basket, donde jugó ocho partidos de la FIBA Europe Champions League, con unos promedios de 4,6 puntos y 1,3 rebotes.

En este sentido, asegura que este regreso es fruto de mucho trabajo: "La clave ha sido no bajar los brazos y el deseo de volver al Club y defender esta camiseta y estos colores. Siempre le he dicho a mi familia que quería volver. Físicamente he dado un paso adelante y he ganado experiencia".

Ubal también suma experiencia internacional con la selección absoluta de Uruguay, donde debutó con solo 17 años, con 20 puntos y victoria contra Paraguay.