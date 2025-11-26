La odisea de Shengelia: ¡dos partidos en menos de 22 horas!

El Barça de baloncesto se prepara para disputar este miércoles (20:30 h) un partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Euroliga. Los azulgranas recibirán en casa al ASVEL francés, el actual colista de la clasificación con tres victorias y nueve derrotas.

Este será el único compromiso del Barça en toda la semana, dado que al finalizar esta jornada 13, empieza un parón por ventanas FIBA, en el que cada selección disputará dos partidos clasificatorios para el Mundial de 2027.

Toko Shengelia, siempre comprometido con su selección

Xavi Pascual tendrá cerca de diez días para preparar el próximo encuentro del Barça, que será en Belgrado ante el Estrella Roja el viernes 5 de diciembre. Toda la plantilla se quedará a disposición del técnico de Gavá, salvo Toko Shengelia, que viajará a su país.

Toko Shengelia, el único jugador del Barça en concentrarse con su selección / Joan Ferrer/SPORT

El '23' azulgrana, casi sin margen para descansar tras el partido de ASVEL, pondrá rumbo a Tbilisi, para enfrentarse a las 18 hora española a la selección de Ucrania. Recorrerá más de 4.500 kilómetros, saliendo de Barcelona a primerísima hora de la mañana del jueves, para aterrizar en tierras georgianas a las 8 h hora peninsular (tres horas más tarde en Georgia).

Su compromiso con Georgia siempre ha estado fuera de toda duda, y así lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Toko es el capitán y jugador franquicia de su selección, junto a los NBA Sandro Mamukelashvili y Goga Bitadze.

Tras el compromiso ante Ucrania, los georgianos viajarán a España para jugar contra la selección entrenada por Chus Mateo, el domingo en el Santiago Martín de Tenerife. Shengelia volverá a defender a su país, y al término pondrá rumbo a Barcelona de nuevo para reincorporarse a la dinámica azulgrana.