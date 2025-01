Núñez destapa al Barça más coral en Euroliga

Año nuevo, vida nueva para el Barça de Joan Peñarroya en Euroliga. Ya son cuatro triunfos consecutivos tras el último cosechado ante el Anadolu Efes (90-80) en uno de los partidos más corales (en ataque y defensa) de los blaugranas en lo que llevamos de curso.

Hasta seis jugadores estuvieron en dobles dígitos en anotación para sellar otra victoria en la máxima competición continental. Willy Hernangómez volvió a quedarse sin minutos, y la pintura culé funcionó con un Fall que jugó a su mejor nivel. Núñez fue clave en la dirección de juego y destacó también en el apartado defensivo contra un Larkin que estuvo incómodo durante todo el partido.

El juego interior funciona sin Willy

Algo que está empezando a dejar de ser novedad en la rotación del técnico catalán es la nula presencia de Willy Hernangómez en cancha. El pívot no jugó ni un solo minuto ante los turcos y ya son cuatro partidos seguidos en el dique seco. Tampoco contó para Peñarroya contra Mónaco, Gran Canaria y Panathinaikos, una decisión que, por el momento, está dando sus frutos al equipo. Sus tres compañeros en la pintura, Youssoupha Fall, Jan Vesely y Chimezie Metu, firmaron una notable actuación ante el Anadolu Efes, y todos ellos alcanzaron los dobles dígitos.

Fall no falló un solo tiro de campo, anotó 13 puntos y colocó 2 tapones. El francés suma puntos fáciles en la pintura y mejora con el paso de los partidos, una constancia a la que ya nos tiene acostumbrados Metu. Con 10 puntos y 6 rebotes, el estadounidense volvió a demostrar que es una de las armas ofensivas más fiables del Barça en momentos decisivos. Desde que regresó de su lesión de rodilla, demuestra por qué su versatilidad en el '4' es clave para este proyecto. Ante Efes encontró petróleo en la media distancia y en los tiros desde el poste. Vesely fue otro puntal, con 11 unidades y 4 capturas, siendo el socio perfecto para Juan Núñez en acciones de pase y continuación.

Núñez se desmelena

Otro que hizo las delicias del Palau Blaugrana fue Juan Núñez, un alumno aventajado que progresa adecuadamente y del que se esperan grandes cosas. La posición de base este año en el Barça ha vivido un calvario con la grave lesión de Laprovittola y las idas y venidas extradeportivas de Raul Neto y Thomas Heurtel, aunque Peñarroya parece haber encontrado su faro en ataque con Núñez para este segundo tramo de temporada. El español fue el MVP ante Efes con 11 puntos, 6 asistencias y un 17 de valoración. El ex de Ratipoharm Ülm mejora aspectos de su juego con el paso de los partidos y aprobó con nota el exámen ante Shane Larkin, uno de los mejores anotadores de toda la Euroliga. Gracias a su buen hacer como facilitador de juego, el Barça se fue hasta las 27 asistencias, récord este curso en el torneo.

“Ni hace semanas éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Hemos entendido que los partidos los tenemos que ganar desde atrás. Sabemos que tenemos talento, pero si no nos ponemos atrás y no compartimos el balón delante, no es fácil ganar”, dijo Juan al finalizar el choque. El máximo anotador culé de la noche fue Kevin Punter (15), el 'verso libre' de este equipo que siempre asegura canastas y alegrías a la parroquia del Palau.