Nuevo episodio del ostracismo de Jabari Parker

Cuando Jabari Parker firmó el pasado verano con el Partizán un contrato de dos años superior a los dos millones de euros netos por curso, jamás imaginó que su etapa en el conjunto serbio sería similar a la de una pesadilla.

Después de dos campañas de más a menos vistiendo la camiseta azulgrana, Barça y Parker llegaron a un acuerdo para resolver un contrato que se alargaba hasta junio de 2026. Ambas partes no vieron con malos ojos separar sus caminos después de que el rendimiento del estadounidense bajo las órdenes de Joan Peñarroya no fuese el esperado.

Jabari Parker, en su etapa en el Barça / Valentí Enrich

Todo dificultades en su aterrizaje en el Partizán

A partir de ahí, los astros parecieron alinearse en contra del de Chicago. Su aterrizaje en el Partizán no fue el mejor, con un equipo que nunca terminó de arrancar, y con un Zeljko Obradovic que terminó presentando su dimisión. ¿Su sustituto? Un Peñarroya que fue despedido semanas antes en el Barça y que asumió el 'marrón' de desembarcar en Belgrado tras el adiós del mítico técnico serbio.

Peñarroya denunció públicamente que Parker estaba lejos de su forma ideal y que quedaba apartado de la actividad del primer equipo. Su estado físico y su gran ficha eran un par de problemas de enorme calado para el Partizán, y fue entonces cuando el Asisa Joventut asistió al rescate. Con un pago mínimo de la alta ficha firmada con el conjunto serbio, Jabari regresó a Catalunya para ponerse bajo las órdenes de Dani Miret.

Jabari Parker, en el partido del play-off de la Liga Endesa ante Valencia Basket / ACB Photo - José Manuel Casares

Su rendimiento de verdinegro

En 20 partidos de ACB, Parker promedió 12,6 puntos y 4,5 rebotes por encuentro, dirigiendo a los verdinegros a las semifinales del play-off de la Liga Endesa. Por su parte, se fue hasta los 16 tantos y 5,8 capturas en cinco duelos de la BCL, aunque el objetivo de lograr la clasificación para la Final Four de Badalona no se logró.

En el podcast 'Sobre la bocina', el director deportiva de la Penya, Jordi Martí, descartó su regreso a Badalona para la siguiente temporada. En la posición de '4', el conjunto de Dani Miret se ha reforzado con las llegadas de Emir Sulejmanovic (Unicaja) y Kwan Cheatham (Reggio Emilia), y está por llegar en forma de cesión, por parte del Dubai Basket, un Dane Erikstrup que completará el juego interior junto a Ante Tomic y Simon Birgander.

Emir Sulejmanovic, nuevo jugador de la Penya / ACB Photo - Sara Gordon

La decisión del Partizán con Parker

Por su parte, y según informó 'Mozzart Sport', Jabari Parker arrancará la pretemporada en el Partizán junto al resto de compañeros. Ahora bien, el principal objetivo de ambas partes es encontrar una nueva destinación para el jugador, ya que Peñarroya no cuenta con él.

El medio afirma a que se quiere evitar la situación vivida el pasado verano con Iffe Lundberg, que tampoco entraba en los planes de Obradovic y que se ejercitó en solitario en su Dinamarca natal hasta que llegó la oferta del Maccabi Tel Aviv y el director de juego puso rumbo hacia Israel. Quedará por ver en qué equipo juega Jabari Parker esta próxima campaña, pero lo que queda claro es que su situación es totalmente distinta a cuando era uno de los grandes referentes del Barça.