Al nuevo Barça de Sekulic le llega el momento de competir

Después del stage de pretemporada en Andorra y con apenas 10 días de trabajo con el equipo en conjunto, el nuevo Barça de Aleksander Sekulic vivirá hoy su primer encuentro oficial de la temporada con la disputa de la primera jornada de la 47ª Lliga Catalana ante el Morabanc Andorra (21.00), que abre el nuevo curso 2026-27 en Tarragona.

Será el primer encuentro competitivo del conjunto azulgrana que ha renovado prácticamente toda la plantilla-hasta 11 incorporaciones- para hacer tabla rasa del pasado y empezar una nueva etapa, en las que solo han ‘sobrevivido’ el nuevo capitán, Kevin Punter, junto a los nacionales Juan Núñez, Joel Parra y Darío Brizuela.

Seguramente será muy pronto para sacar muchas conclusiones porque el conjunto azulgrana tan solo ha disputado un encuentro amistoso, precisamente ante su rival de este jueves, el MoraBanc Andorra, y que concluyó con triunfo azulgrana (96-101).

Con 11 nuevas incorporaciones, el mayor trabajo será crear un equipo compenetrado desde las primeras de cambio / FCB

Una nueva identidad

Un primer amistoso dónde el conjunto azulgrana ya empezó a mostrar su nueva identidad, en la que destacaron algunos jugadores como Stanley Umude, con 14 puntos, tres asistencias y 17 de valoración, o el elegido el MVP de ese duelo, Olivier Nkamhoua, que acabó con 14 puntos, ocho rebotes y 22 de valoración.

Umude fue uno de los destacados en el encuentro de pretemporada ante el conjunto andorrano / FCB

Aunque fue un duelo amistoso, los recién llegados se aplicaron desde el primer minuto, conscientes de que habrá mucha competitividad por una plaza en la pista y que las muchas posibilidades y combinaciones que podrá realizar el técnico, le permitirán utilizar a los jugadores en una posición u otra.

Un criterio que ha aplicado el nuevo director deportivo, Xevi Pujol, y que ya anunció en la presentación de los 11 jugadores esta misma semana. “Los 11 jugadores responden a un perfil atlético, con piernas frescas, buena mentalidad y con muchas ganas de crecer”, comentó Pujol, que hoy estará con el equipo en Tarragona para el debut oficial de la temporada ante el conjunto andorrano.

A por la Lliga Catalana

Sekulic, al que todavía le queda mucho trabajo para ensamblar a todo el conjunto, no podrá contar con uno de los jugadores más ilusionantes y que llega en la posición interior, como el inglés Tosan Evbuomwan, que llegó lesionado de la Ventana FIBA en su debut con el equipo británico -una subluxación del hombro izquierdo- aunque se espera que en menos de tres semanas pueda estar ya con el equipo.

Sekulic sabe que tiene mucho trabajo por delante, aunque ya ha visto cosas muy positivas en el equipo / FCB

La Lliga Catalana arrancó este miércoles con los dos primeros encuentros mientras que este jueves será el turno del Barça, que debutará a partir de las 21.00 horas ante el MoraBanc Andorra, mientras que abrirá la segunda jornada el FIATC Girona frente al iLERNA Lleida, a las 18.30 horas.

Los azulgrana disputarán el segundo encuentro este viernes ante el Kids&Us Manresa (21.00) , defensor del título logrado el año pasado, antes de quedar definida la final del torneo, a la que accederán los primeros clasificados de los dos grupos.

En el único amistoso de pretemporada, se impuso al MoraBanc Andorra y espera repetir en la Lliga Catalana / FCB

Si el Barça logra las dos victorias estará en la gran final de este domingo, a las 12.00 horas, en el que podría ser el primer título de la temporada para el nuevo Barça de Sekulic antes de afrontar el siguiente fin de semana el primer torneo ACB, la Supercopa Endesa.