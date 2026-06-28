El ‘nuevo’ Barça empieza la revolución esta semana

Se acerca el 30 de junio y será la fecha en la que los contratos de los jugadores vencen y por tanto, empezará la remodelación del basket blaugrana, por tercer año consecutivo y a la espera de una revolución que empezará en los despachos, seguirá en la pista y también con el nuevo entrenador.

Muchos temas abiertos en la sección y que empezarán a dilucidarse a partir de esta semana en que se darán por finiquitados varios contratos y arrancarán los nuevos con las incorporaciones que ya están atadas de hace semanas, y seguramente con alguna más que se irá conociendo a partir de la próxima semana.

Antes de las entradas, llega el momento de las salidas, y este Barça, como ha sucedido en los años anteriores, contará con bastantes bajas, que dejarán el equipo, algunos con muchos años y otros que, sencillamente no han cuajado en una temporada.

Salidas emotivas

Algunas de las salidas serán ciertamente emotivas, con jugadores que han vivido la realidad blaugrana muchos años, como el caso del pívot checo Jan Vesely, que anunciaba antes de los play-offs que se retiraba, o de los bases Nico Laprovittola y Tomas Satoransky.

Seis de los ocho jugadores que dejan el Barça, en el banquillo en la final de la Liga Endesa ante Valencia Basket / VALENTI ENRICH

El base argentino ha cumplido con creces en su paso por el Barça, siendo un jugador importante mientras las lesiones le han respetado. El jugador se emocionó en el último encuentro ante Valencia apuntando que iba a ser su último año de blaugrana.

Por su parte, también será emotiva la salida del checo Tomas Satoransky, al que también le han perseguido los problemas físicos y no ha estado al nivel esperado a pesar de su esfuerzo por ayudar en el tramo final de la temporada.

Jugadores sin recorrido

Tampoco seguirá el base argentino Juani Marcos, que apesar de llevar el peso del equipo en las últimas semanas ante los problemas de lesiones, acabará en el UCAM Murcia para que siga su progresión, pero sin minutos en el Barça en caso de quedarse.

También se despiden Miles Cale y Miles Norris, dos apuestas de la secretaría técnica que no han aportado como se esperaba, especialmente lacerante el poco uso de Miles Norris, que fue perdiendo minutos para acabar ‘desaparecido’.

Willy Hernangómez deja al fin el Barça después de tres temporadas decepcionantes / Dani Barbeito

En el juego interior, renovación total con la salida de Willy Hernangómez, del que finalmente se libra el Barça después de tres años en los que nunca ha dado la talla ni por supuesto a hecho honor al millonario contrato que firmó y que no le ha permitido al Barça sacárselo de encima antes. Ahora parece que ya tiene nuevo destino en Vitoria.

A pesar de haber cumplido con creces en los play-offs, Youssoupha Fall también dejará el equipo...a no ser que vuelva a ser ‘repescado’ como ocurrió el pasado año, y que dejó a todo el mundo estupefacto. Cosas de la secretaría técnica.

A la espera de los nuevos fichajes

El Barça ya empezó a trabajar en las incorporaciones del próximo año y algunos de ellos serán oficiales en pocos días como el caso del pívot Moses Wright, procedente del Zalgiris Kaunas. Se trata de un ‘cinco’ con proyección y que debe marcar las diferencias en el juego interior blaugrana, muy deficitario los últimos años.

Moses Wright celebra la victoria del Zalgiris ante el Madrid la pasada temporada / ZALGIRIS

Otro de los que parece hecho es del ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua, de 25 años y procedente del Pallacanastro Varese, que ayudará al juego interior blaugrana. Un jugador joven, con pasado univesitario en Estados Unidos. Joseph Nebo también está en la agenda blaugrana y podría ser uno de los jugadores que lleguen este mes.

Todo indica que el Barça ya tiene atados a dos de sus próximos bases, el jugador del París Basketball, Justin Robinson, que se convirtió a la alternativa a la decisión de no fichar al estadounidense Mike James, y también está en cartera otro ‘playmaker’, Umoja Gibson, procedente del Cedevita esloveno.

Cambios en la dirección deportiva

También deberán confirmarse los cambios en la dirección deportiva, con la salida de Juan Carlos Navarro, con Mario Bruno Fernández, y la llegada de Xevi Pujol, procedente del Kosner Baskonia, que tomaría las riendas de la secretaría técnica, posiblemente acompañado de Jordi Trías, que ya hizo de portavoz de la sección tras perder la Liga.

Paolo Galbiati es el objetivo del Barça, pero Baskonia no lo pondrá fácil / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El tema más importante por resolver es quién dirigirá al Barça la próxima temporada después que Xavi Pascual renunciara a seguir en el club. La apuesta es el italiano Paolo Galbiati, aunque tiene contrato en vigor con el Kosner Baskonia, que se resiste a dejarlo salir y habrá que negociar una indemnización con el club baskonista si quieren liberarlo de su contrato.

Veremos si se acaba confirmando su llegada, que será una de las grandes novedades en la sección blaugrana que irá anunciando todos los cambios en cuentagotas, y que se puede alargar todo el mes de julio para acabar de completar una autentica revolución.