El nuevo Barça ya está al completo: primer entrenamiento con toda la plantilla

Ahora sí. Después de algunas jornadas en las que varios jugadores del Barça se encontraban con sus selecciones en las últimas ventanas FIBA, incluido el entrenador Aleksander Sekulic (seleccionador esloveno), el conjunto azulgrana completó la primera sesión de entrenamiento al completo. Los 15 jugadores del primer equipo entrenaron juntos en el Palau bajo las órdenes del nuevo técnico en la que fue, ahora sí, la primera toma de contacto real con todo el grupo.

Joel Parra y Darío Brizuela fueron los últimos en regresar a Barcelona tras el último compromiso de selecciones disputado en Atenas el pasado lunes. Ellos son dos de los únicos cuatro 'supervivientes' de la pasada temporada, y todavía tenían pendiente conocer a algunos de sus nuevos compañeros. Juan Núñez y Kevin Punter son los otros dos, y ya les han ido rodando en estos primeros días de entrenamientos.

Joel Parra y Darío Brizuela charlan con Aleksander Sekulic durante un entrenamiento del Barça / FCB

Jornada de presentaciones

Fue una mañana de trabajo en el Palau, pero también de presentaciones. Después de una sesión inicial en el gimnasio de unos 45 minutos, la actividad se trasladó al parquet del Palau. Allí, el equipo se ejercitó durante hora y media empapándose ya de la pizarra de Sekulic y ese nuevo estilo de juego rápido e intenso que se busca en esta nueva campaña.

Olek Balcerowski realizó trabajo específico después de sufrir un doloroso golpe en su espinilla derecha en el partido que enfrentó a Polonia contra Alemania. Se trata de una contusión y está descartada cualquier lesión importante.

Xevi Pujol, director deportivo del Barça / FCB

Sekulic y Pujol tomaron la palabra

Sekulic fue hablando uno por uno con sus jugadores, y antes de arrancar el entrenamiento, tanto él como Xevi Pujol, director deportivo azulgrana, compartieron mensajes delante de todo el grupo. Tras la sesión, se produjo la primera comida conjunta del equipo, y a primera hora de la tarde, el equipo se subió al autocar para poner rumbo hacia Encamp. Los jóvenes Mohamed Dabone y Abdu Kone también formaron parte de la expedición que se dirigió hacia Andorra.

Allí, el Barça estará hasta el próximo domingo realizando un stage de pretemporada que se culminará con un amistoso ante el Morabanc Andorra a las 12:30h (CEST). Este jueves, el equipo llevará a cabo una doble sesión, y estas jornadas se anticipan clave para que el grupo se vaya cohesionando de la mejor manera posible sin descuidar el calendario.

Joel Parra y Agus Ubal, en un entrenamiento en el Palau / FCB

Los dos primeros títulos de la temporada, en juego

Hay que tener en cuenta que tanto la próxima semana como la siguiente, el Barça afronta ya la disputa de los dos primeros títulos de la temporada (Lliga Catalana y Supercopa Endesa). Los azulgranas se medirán el 10/09 al Morabanc Andorra y el 11/09 al Kids&Us Manresa en la fase de grupos del torneo catalán. En caso de quedar primeros, avanzarían a la final. Por su parte, Sekulic y sus jugadores reeditan ante Valencia Basket final de Liga Endesa en la segunda semifinal de la Supercopa, el sábado 19 en el Olímpic de Badalona.

La estancia del Barça en Encamp puede ser decisiva también para elegir a los tres capitanes de la próxima temporada. Con las salidas de Tomas Satoransky y Nico Laprovittola, tan solo sigue Joel Parra como uno de los capitanes de la anterior campaña. A priori, él será uno de los elegidos y quedará por ver entre Kevin Punter, Darío Brizuela y Juan Núñez quienes le acompañan.