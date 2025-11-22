Baloncesto
Nueva polémica arbitral con el Real Madrid: "Acabo de ver un robo en directo"
Un exjugador del Barça no se mordió la lengua tras la polémica falta de Maodo Lo sobre Facundo Campazzo que acabó decantando el partido de Euroliga ante Zalgiris
Tras dos derrotas consecutivas en la Euroliga, el Real Madrid regresó a la senda de la victoria en la competición europea tras derrotar a Zalgiris Kaunas por un ajustado 100-99. Un partido igualado, con un festival de puntos en el último cuarto (38-37) en el que la balanza sonrió a los de Sergio Scariolo.
Pese a la gran actuación de Sylvain Francisco, autor de 33 puntos y 11 asistencias para 37 créditos de valoración, el triunfo se quedó en el Palacio gracias a los 25 tantos de Theo Maledon, los 21 de Trey Lyles y los 20 de Facundo Campazzo.
El argentino fue protagonista en una de las acciones finales de partido y que acabó condicionando el mismo. A falta de 27 segundos para el final, y con un 94-93 favorable a los locales, Trey Lyles erró el tiro que prácticamente hubiese decantado el duelo. El rebote fue a parar a manos de Maodo Lo, y el alemán emprendió camino hacia campo rival para buscar la canasta ganadora.
La jugada polémica
Defendido por Campazzo, el alemán bracea de manera excesiva al argentino, que recibe el manotazo con una reacción desmesurada respecto al golpe encajado. En ese primer contacto, los árbitros no pitan personal de Lo, y no es hasta una segunda acción del alemán, en la que prácticamente no toca al '7' blanco, en la que los árbitros deciden señalar personal en ataque.
Tras esa señalización, dos técnicas a Zalgiris, la primera para el propio Lo por su reacción, y otra al banquillo de Zalgiris. Dos tiros libres y posesión que el argentino no desaprovechó, y que, pese a la posterior irrupción de Francisco con dos triples consecutivos, sirvieron para que el Madrid se apuntase la sexta victoria continental del curso.
Al finalizar el partido, las redes sociales echaban humo valorando la personal en ataque de Lo sobre Campazzo. La cuenta de 'X' @arbitrando2 sacó el reglamento para explicar el acierto de la decisión arbitral. "A.33.10 Tacteos: tocar a un adversario con la mano no constituye necesariamente una falta. Los árbitros decidirán si el defensor obtiene una ventaja A.33.1: Un atacante no puede extender sus brazos fuera de su cilindro y contactar con el defensor para obtener espacio adicional", comentó.
Sorprendente mensaje de Metu
Sin embargo, y coincidiendo con la misma hora del partido, el exazulgrana Chimezie Metu se pronunció a través de su cuenta de 'X' con un mensaje muy claro, mandando un dardo hacia el trío arbitral. "Acabo de presenciar un robo en directo en mi pantalla", se pronunció el ala-pívot estadounidense, con pasaporte nigeriano, que sigue recuperándose de la rotura de Aquiles que se produjo el pasado mes de marzo cuando todavía era jugador del Barça.
Un Metu que pudo acabar en el Real Madrid
Un 'dardo' curioso, para un Metu que prácticamente lo tenía cerrado para 'traicionar' al conjunto azulgrana y firmar por el blanco para la presente temporada. Tras la grave lesión sufrida, el interés blanco se esfumó, y pese a que han sonado varios equipos interesados en hacerse con los servicios de Metu, por el momento sigue como agente libre.
