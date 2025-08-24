Todas las novedades de un Barça renovado: ¿mejor o peor plantilla que la temporada pasada?

Las vacaciones de los jugadores del Barça de basket llegan a su fin. Los jugadores que no se encuentran con sus selecciones para disputar el Americup (Juani Marcos) y el Eurobasket (Darío Brizuela, Joel Parra, Willy Hernangómez y Tornike Shengelia) disfrutan de la última semana de descanso antes de volverse a poner bajo las órdenes de Joan Peñarroya.

Una pretemporada que se cocinará más a fuego lento que las anteriores ante la ausencia del equipo en la próxima Supercopa, y que contará con amistosos ante París Basketball (06/09 12h), Bàsquet Girona (12/09 20:30h) y Hiopos Lleida (26/09 20h). Antes de desplazarse al Barris Nord, el Barça intentará revalidar el título de la Lliga Catalana, que se disputará en Tarragona del 17 al 21 de septiembre.

Peñarroya utilizó a Brizuela en la dirección de juego por todas las lesiones que sufrió el equipo la pasada campaña / FCB

Otra renovación del proyecto azulgrana

Para este inicio de curso, Peñarroya tendrá las ausencias de los internacionales, y quedará por ver el ritmo con el que vuelven al grupo los lesionados Nico Laprovittola y Juan Núñez. Pero en cuanto a plantilla, con la llegada de Miles Norris, el equipo de la 25/26 está cerrado. Junto al ala-pívot estadounidense, se han producido las altas de Juani Marcos, Myles Cale, Will Clyuburn y 'Toko' Shengelia, más allá de la renovación inesperada de Youssoupha Fall. Por su parte, Justin Anderson, Chimezie Metu, Jabari Parker o Álex Abrines, son algunos de los efectivos que se han despedido del conjunto azulgrana.

¿Cromos repetidos con los bases?

En la posición de base, Peñarroya tendrá a Marcos, Núñez y Satoransky. Se incorpora una tercera pieza, la del argentino, cuyo perfil no es muy distinto a los directores de juego que siguen. El Barça no contará con un base que sea especialista en generarse puntos, ni tampoco que cuente con una amenaza exterior realmente destacable. El casting en la posición estará abierto para definir roles, y de entrada, queda por ver cuál es el estado físico tanto de Núñez, alejado de las pistas desde febrero por una lesión de rodilla, y de un 'Sato' que, a un par de meses de cumplir 34 años, ha tenido que renunciar a disputar el Eurobasket por unos problemas lumbares que ya arrastró durante la pasada temporada.

Juani Marcos y Juan Núñez compartirán vestuario / EFE

Mucha dinamita en el '2'

En el '2', el Barça no presenta novedades respecto a la última temporada, y la de escolta, es la posición más fiable y de mayores garantías. Se producirá un regreso esperadísimo como será el de 'Lapro', mientras que Brizuela y Punter deben seguir creciendo en su tercera y segunda temporada, respectivamente, para dos jugadores que son de presente y futuro, tal y como demuestran sus renovaciones hasta 2028. Con los tres escoltas, sin descartar que el argentino pueda echar un cable al '1', Peñarroya tiene mucha pólvora y anotación de una y mil maneras. Como mayores debilidades, la defensa y alguna toma de decisiones mejorable, pero que su pizarra deberá subsanar.

Punter, Brizuela y Willy en el partido de Euroliga ante Fenerbahçe / FCBBASKET

Casting de aleros

Dos de los tres aleros del Barça 25/26 son nuevos, de manera que habrá que tener paciencia con la adaptación tanto de Cale como de Clyburn, no solo al Barça, sino también a la alta exigencia de la alternancia ente Liga Endesa y Euroliga. El tercer integrante es un Parra que fue una de las notas positivas de la última campaña, algo que le valió su renovación también hasta 2028. Es seguramente el perfil más completo combinando ataque y defensa. El talento ofensivo llevará la firma de Clyburn, mientras que Cale es un perfil más todoterreno y un jugador que apunta a ser uno de los perros de presa en defensa para Peñarroya.

Revolución total en el '4'

Si hay cambios en el '3', en la posición de ala-pívot la revolución es total. Sin Jabari ni Metu, Shengelia aterriza en Barcelona para ser el dueño y señor del '4', y una de las referencias del equipo dentro y fuera de pista. Como Satoransky, cumplirá 34 años el próximo mes de octubre, pero su gran rendimiento en las últimas finales de la liga italiana, en las que se hizo con el título y el 'MVP', invitan a pensar que el georgiano atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera, y que todavía queda mucho baloncesto en sus manos y piernas. Para complementarle, un Miles Norris que es la gran apuesta con riesgo del Barça para esta próxima temporada, pero que viendo como funcionaron en el pasado perfiles como los de Dante Exum y los mencionados Parker y Metu, invitan también al optimismo. Un jugador atlético con puntos en sus manos y con amenaza exterior para hacer más peligroso el juego interior del cuadro azulgrana.

Shengelia, la pasada campaña contra el Barça / EFE

Sigue el tridente de pívots

Como en el '2', tampoco habrá cambios con los tres pívots del equipo, que un curso más, vuelven a ser Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall. La llegada frustrada de Yoan Makoundou hizo cambiar los planes de la secretaría técnica, y en una decisión sorprendente y difícil de justificar, apostaron por la continuidad de la torre senegalesa. Un Fall del que ya se habían despedido al principio del verano, y que tampoco tuvo un rendimiento que llamase la atención al resto de equipos de la Euroliga. Tanto él como Willy deben dar un paso al frente y aportar más de lo que dieron antes de que la plaga de lesiones obligase a Peñarroya sí o sí a contar con ellos. Hay confianza en que Vesely regrese en la mejor condición posible por la trascendencia que tiene en el equipo cuando está en pista. En todo caso, los tres terminan contrato el próximo mes de junio, y en sus manos está el ganarse la renovación.