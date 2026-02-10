El Nou Palau ya levanta ampollas: “Es una mentira”

El Nou Palau, macro un proyecto de la directiva de Joan Laporta que pudo conocer el aficionado culé a través de las páginas de SPORT, y que tiene previsto iniciar las obras en 2027, ya se ha convertido en un tema de controversia entre los precandidatos a la presidencia del Barça, a los que cogió por sorpresa el tema para luego causar indignación al considerar que la actual directiva engaña con el proyecto y que no tiene los recursos económicos para llevarlo a la práctica

Y es que el gran ‘debe’ del Barça es contar con un Palau Blaugrana acorde con lo que requiere el conjunto azulgrana para afrontar el futuro y en la mejor competición. El actual Palau ha sido una instalación mágica, que ha sido testigo de grandes días y que ha llevado en volandas a las secciones en multitud de ocasiones. Construido en 1.971 y remodelado en 1994, la instalación está obsoleta pese a los lavados de cara y el club necesita una nueva, más amplia, moderna y funcional.

El nuevo Palau será el segundo edificio estrella del Espai Barça, un espacio único en el mundo de 22 hectáreas, y que en 2014 los socios aprobaron la construcción del Nuevo Palau con Josep Maria Bartomeu al frente del club. El proyecto se ha ido demorando, e incluso se llevó a anunciar el acto de la ‘primera piedra' para julio de 2024.

Pero todo ha quedado ‘aparcado’ justo antes del nuevo proceso electoral donde Joan Laporta busca la reelección con la intención de tirar adelante este macro proyecto que debe dar un impulso al basket balugrana y al patrimonio del club.

Los precandidatos a la presidencia del Barça consideran que el Nou Palau no es un proyecto realista ni cuenta con recursos / SPORT

Aunque los posible contrincantes de Laporta para el nuevo mandato, no ven tan claro que se pueda llevar adelante el Nou Palau tal como el club tiene planeado. Marc Ciria, Xavier Vilajoana y Víctor Font ya han dado su opinión sobre el proyecto, y no parecen pensar de la misma manera que la Junta saliente, al considerar que no cuentan con los recursos ni ser un proyecto realista.

Marc Ciria: “Es una mentira más de Laporta”

Marc Ciria considera que hay que replantear todo el ptoyecto / SPORT

“El Palau Blaugrana está sin financiación y nos han anunciado varias veces que ponían la primera piedra...¡vale ya de mentiras!. Los socios del Barça ya somos adultos. Vamos a presentar un proyecto para el Palau realista, que se pueda ejacutar desde el primer momento y con gente reputada y que va a ser una referencia en Europa, pero desde la coherencia y la verdad. Lo que ha ocurrido con ese anuncio es una mentira más del mandato de Laporta, y el Barça necesita un cambio ya.

Xavier Vilajoana: “Una falta de respeto al socio y al proyecto”

Xavier Vilajoana considera que este proyecto es una falta de respeto al socio / Valentí Enrich / SPO

"Que a pocas horas de ser ex presidente, Laporta filtre a los medios un supuesto proyecto del Palau Blaugrana es una evidencia de la prioridad que da al proyecto: ninguna. Es puramente electoral y él mismo así lo ha evidenciado de forma explícita: no ha movido un dedo en todo el mandato y lo saca ahora del cajón, el último día a última hora. Es una nueva falta de respeto al socio y al proyecto. Y que se filtre además una cifra de 300 millones de euros por el proyecto como ganga, cuando el presupuesto inicial era de 90, es una muestra más de las ‘inflaciones’ de la era Laporta.“

Víctor Font: “El Nou Palau no tiene financiación”

Para Victor Font, el Nou Palau es inviable porque no hay recursos, que se han invertido en los sobrecostes de Limak / Aniol Resclosa / DDG

“Desde 'Nosaltres' hemos recibido con vergüenza, pero sin sorpresa, que el club aprovechara las últimas horas de la presidencia de Joan Laporta para hacer una nueva promesa de construcción del Palau Blaugrana. Durante este mandato, la directiva ha prometido iniciar las obras en diversas ocasiones: primero dijo que comenzarían en enero de 2024, y más tarde aseguró que se iniciarían en febrero de 2025. Ninguna de estas fechas se cumplió”, ha denunciado Font.

Según el aspirante a la presidencia del Barça, Laporta “vuelve a jugar con los socios filtrando a los medios un supuesto nuevo proyecto”, pero “este proyecto del Palau Blaugrana no dispone de financiación”. “Los sobrecostes que están sufriendo las obras de Limak en el Camp Nou han dejado sin recursos al Nou Palau