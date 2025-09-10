Norris: “Estoy seguro que mi juego conectará con el Palau”

¿Como está siendo tu experiencia en estos primeros días en Barcelona?

Hasta el momento, la verdad es que muy bien. He empezado a conocer a mis nuevos compañeros y ha sido un buen tiempo en el stage en Encamp para empaparme un poco del Barça.

¿Que sabía del Barça antes de venir aquí?

Del Barça conocía mucho del equipo de fútbol porque soy un gran aficionado, y seguía de cerca al club y sus estrellas, como Ronaldinho y luego Messi

¿Es gran aficionado al soccer?

Si, siempre me ha gustado el fútbol, aunque después de firmar por el Barça, me puse enseguida a buscar información del equipo, sus partidos del último año, así que ya traté de ponerme al día antes de venir aquí, y la verdad es que todo es mucho más grande de lo que podía imaginar.

El estadounidense está convencido de ayudar al equipo a ganar títulos / Dani Barbeito / SPO

Una decisión fácil

¿Cuando le llegó la oferta, fue fácil tomar la decisión de fichar?

No fue nada difícil tomar la decisión sabiendo que venía a uno de los clubs con más historia en Europa, de los equipos grandes, así que la verdad, no me lo pensé demasiado. La ciudad es fantástica, y venir a jugar a España, con una de las Ligas más importantes, me seducía bastante. Sabía que era una gran oportunidad para mi y enseguida me ilusioné.

¿Trató de averiguar más cosas del equipo a través de otros jugadores?

De hecho, no conocía a nadie que hubiera jugado antes en este club, pero con las referencias que tenía, no tuve ninguna duda de venirme a Barcelona.

¿Como fue la negociación para su llegada al Barça?

Bastante rápida. Mi agente me explicó el interés del club y me animó a aceptar la oferta, convencido que era una gran oportunidad para mi

Miles Norris atendió a SPORT en el stage de Encamp, en Andorra / Dani Barbeito / SPO

Energía en cada acción

¿Que pueden esperar los aficionados de Miles Norris?

Soy un tipo tranquilo, que le gusta disfrutar allí donde se encuentra, y en términos de baloncesto, soy un jugador que puede sacrificarse para lo que necesite el equipo, siempre doy el máximo, me gusta anotar a distancia, aunque también realizar buenos mates. Aporto energía siempre que salto a la pista, y convencido que mi estilo gustará a los aficionados.

¿Que parte de su juego te produce mayor satisfacción?

Me encanta realizar espectaculares mates que ya empecé a practicar desde los 14 años pero creo que también soy un buen tirador de triples, pero siempre al servicio del grupo. Creo que mi juego es muy excitante para el aficionado.

¿Ha tenido tiempo de hablar con el entrenador para saber lo que le pide?

Bueno, me ha pedido que haga lo que me hace sentir más cómodo en la pista, lanzar triples también, aunque ya le comenté que me ajustaré a las necesidades del equipo y lo que me pida.

¿En qué posición se siente más cómodo?

Por mis características, me siento cómo un ‘cuatro’ pero me puedo adaptar a lo que me pida el técnico.

Norris cuenta con un gran físico y capacidad atlética con sus 2,07 / FC BARCELONA/VÍCTOR SALGADO / SPO

La defensa, fundamental

En Europa la defensa también es importante…

Sin duda, en el baloncesto actual, la defensa es fundamental y es la que ayuda a ganar las competiciones, así que tengo claro que ha de ser una parte importante en mi juego y del equipo.

Usted jugó unos partidos en Turquía, verdad?

Si, pero estuve muy poco tiempo y apenas que llegué la temporada ya finalizaba. Apenas jugué unos encuentros, y era difícil aclimatarse. Aquí es diferente, llego con otra perspectiva, aprender rápido y aclimatarme lo antes posible para ser de ayuda al Barça.

¿Que le parece la combinación de jugadores jóvenes como usted y los veteranos de esta plantilla?

Creo que es muy buena. Contar con jugadores veteranos, con experiencia como Jan o Tomas o Kevin Punter, es bueno porque conocen lo que hay que hacer para ganar y los jóvenes con menos experiencia, hemos de estar preparados para aportar desde el primer momento.

Le ilusiona el Palau

¿Le hacía ilusión conocer el Palau?

Si, estuve buscando imágenes en youtube y por televisión y me encanta el ambiente que se vive, así que tengo muchas ganas de vivir un encuentro con todos los aficionados llenando el Palau.

La Liga ACB es muy competitiva, igual que la Euroliga. ¿Siente que puede jugar al mismo nivel de intensidad en ambas?

Poder disputar estas dos competiciones tan grandes es todo un reto y como jugador, cada partido lo considero importante, no existe distinción de intensidad en un torneo que en otro. No me voy a tomar ningún partido a la ligera, sea el rival que sea. El objetivo es ganar cada encuentro.

¿Tiene ya alguna relación especial dentro del equipo?

Me siento muy cómodo con todos, que me han acogido con los brazos abiertos y estas primeras semanas van muy bien para sentirme más cómodo fuera y dentro de la pista, por supuesto.

¿Que le parece que cada vez más estadounidenses vengan a jugar la Euroliga?

Desde Estados Unidos cada vez se aprecia más la competitividad de la Euroliga, la dureza de los encuentros y se convierte en un reto para muchos que dejan la NBA y se vienen a Europa. Aquí puedo desarrollar todavía más mi juego y ganar experiencia en competiciones de primer nivel. Creo que será un muy buen año para mi para crecer.

Aprender y ganar experiencia

Formará parte de los que tienen menos experiencia...

Para mi, un jugador joven, venir al Barça es toda una oportunidad y me siento muy afortunado de tener esta posibilidad y pienso aprovechar bien la temporada.

¿Viene acompañado de familia?

De momento, vengo solo, aunque cuando tenga una casa más grande, seguro que tendré muchas visitas (ríe)

Disfrutar de cada momento

La temporada es larga en Europa, casi como en la NBA...

Si, sé que tendremos muchos viajes, conoceré nuevas ciudades y equipos europeos y eso también me motiva mucho. Todo va a ser nuevo para mi, así que pienso disfrutar de cada momento y en cada situación. Soy una persona que aprende rápido.

Miles Norris ya pudo disputar sus primeros minutos de blaugrana ante el París Basketball / FCB

¿Como todo estadounidense, jugar en la NBA es su objetivo futuro?

La NBA, por supuesto, es lo más grande en Estados Unidos, pero ahora mismo, lo que quiero es madurar como jugador, centrarme en lo que puedo dar a este Barça y no me preocupa nada más, ganar partidos es lo que más me motiva.

¿Cual sería su gran deseo en el Barça?

Sin duda, ganar un título y si puede ser, el más grande. Me gusta competir, ganar y siempre me preparo para dar el máximo.

¿Usted sabe que la afición del Barça es muy exigente con su equipo?

Si, lo sé y espero que pueda dar el máximo y que lo aprecien. Estoy convencido de ello.