Noche decisiva en el Palau: el Barça se juega la vida contra Estrella Roja

El Barça inicia este martes una semana frenética. Los de Xavi Pascualdeberán prolongar su sueño de seguir vivos en la Euroliga más allá del viernes. Si es así, estarán en los ansiados playoffs de la competición. No será una tarea fácil, ni mucho menos, llegar a la meta. El primer obstáculo, y quizás el definitivo, será Estrella Roja (20:45h), que visita el Palau Blaugrana con el mismo objetivo.

"Es un partido muy importante. Hemos estado toda la temporada luchando por los playoffs, no lo hemos conseguido directamente, pero hemos conseguido estar en play-in con el primer partido con factor pista. Es un partido contra un rival al que le hemos ganado las dos veces, pero en ambas nos ha costado mucho. La última vez en el Palau Blaugrana fue en la prórroga. Un partido muy difícil", comentó el entrenador de Gavà en la previa.

Como bien comenta Pascual, el Barça ha sido capaz de ganar en los dos encuentros que ha disputado contra los serbios esta temporada. Eso no significa que haya sido fácil. En el primero de ellos, vencieron en la pista de Estrella Roja (79-89), mientras que hace menos de un mes hicieron lo propio en el Palau Blaugrana. Tuvieron que lograrlo en la prórroga para tumbar del todo a los de Obradovic.

Joel Parra, en el duelo ante Estrella Roja, en el Palau / Dani Barbeito / SPO

El Barça podrá contar con toda la plantilla, excepto la baja de Nico Laprovittola. La vuelta de Satoransky es una gran noticia para el equipo, como ya se demostró en el duelo decisivo contra el Bayern de Múnich. También Will Clyburn se exhibió en ese duelo. Una gran noticia teniendo en cuenta los problemas físicos que ha arrastrado durante el curso.

"Esperamos que el Palau esté lleno de nuestra gente y que nos salga un buen partido, porque será muy difícil de ganar. Es un partido muy difícil de jugar como local o como visitante, porque las emociones son complicadas, para ellos también. El inicio del partido será importante, a ver si podemos estar estables y jugar por encima del marcador", analizó Pascual.

En caso de ganar el partido, el Barça habría superado la primera prueba del play-in, aunque no la definitiva. Tocaría viajar y jugar el próximo viernes contra el perdedor del duelo entre Panathinaikos y Mónaco. Una visita, fuera quien fuera el afortunado, de gran dificultad. Y es que ambos equipos demostraron en las últimas jornadas ser superiores a los catalanes.

El Barça no deberá perder de vista ni a Jordan Nwora ni a Chima Moneke, los dos máximos anotadores del equipo serbio en la Euroliga. El primero de ellos, con una media de 17,1, ya fue un dolor de cabeza para la defensa azulgrana, siendo el mejor jugador del partido con 26 puntos y nueve rebotes. En aquel partido, el segundo máximo anotador de los serbios fue Cody Miller-Mcintyre.

¿Cómo llega Estrella Roja al encuentro?

El conjunto de Pascual necesitará la mejor versión de sus mejores jugadores, como son Kevin Punter, Will Clyburn y Toko Shengelia. Los tres están listos para liderar el ataque blaugrana, que deberá resistir al juego físico de los serbios. Los balcánicos han perdido los dos últimos partidos que han jugado, tanto en el Movistar Arena contra el Real Madrid como contra Partizan de Belgrado en la Liga ABA.

"El Palau nunca falla. Aunque sea un martes, un cuarto de hora más tarde de lo habitual, estoy convencido y necesitamos un Palau lleno, a tope, con mucha positividad y al lado del equipo", sentenció Pascual. Todo preparado para la primera 'final' para el Barça de basket, que no quiere decir adiós tan pronto a Europa y sigue soñando con dar algo de guerra en el tramo más bonito de la temporada.