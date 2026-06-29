Nikola Kusturica, a un paso de decir adiós al Barça

Mientras el Barça se prepara para dar las salida a los jugadores que acaban contrato a 30 de junio, y los que están por llegar, y que se oficializarán en los próximos días, queda otro tema pendiente de resolver y que parece que ya se va clarificando y no precisamente para los intereses del Barça.

Nos referimos a su ‘perla’ de la cantera, el joven serbio Nikola Kusturica, que comunicará a la finalización del Mundial Sub17 que se está disputando en Turquía, que abandona la disciplina del Barça para iniciar una nueva aventura en la NCAA estadounidense.

Kusturica tiene sobre la mesa importantes ofertas para dar el salto a la liga universitaria estadounidense, aunque no ha alcanzado la edad necesaria, los 18 años, para poder enrolarse en uno de los equipos de la NCAA.

Un año de transición

Aunque el paso que podría tomar definitivamente el próximo año, tiene pensado adelantarlo a éste, por lo que ya no estará a disposición del nuevo entrenador del Barça para el próximo curso, en el que el conjunto azulgrana había pensado darle un papel preponderante para tratar de retenerlo.

Pero los ‘cantos de sirena’ de la liga universitaria son demasiado fuertes para dejarlo pasar, que además van acompañados de contratos absolutamente de lujo para jugadores que todavía están en proceso de crecimiento y formación como el caso de Kusturica.

Algunas universidades ya han demostrado un claro interés por el joven jugador serbio como Kentucky e incluso Carolina del Norte."Las cifras de Kusturica son de jugador élite y gran parte de lo que ha demostrado en los vídeos es impresionante", aseguran desde el país norteamericano en los medios especializados.

Kusturica ya apunta como uno de los picks más altos para el Draft 2028. Algunos sitúan al serbio entre las tres primeras elecciones, junto a talentos como CJ Rosser o Marcus Spears Jr. El Barça tiene a un jugador de una gran proyección aunque ya lo dan por perdido porque la NCAA ya le ha echado el ojo y parece muy complicado que el conjunto azulgrana pueda retenerle, al menos, un año más.

Todos dicen adiós al Barça

Además de Kusturica, también dejarán el club tres jugadores del Barça junior, Joaquim Boumtje-Boumtje, que irá a Duke, seguido de los hermanos Keita: Sayon y Mo. El primero de ellos pondrá rumbo a North Carolina, mientras que el segundo se unirá a la Spire Academy, un paso previo a formar parte también de la NCAA estadounidense.

Nikola Kusturica no ha comunicado su decisión al Barça, ya que se encuentra disputando actualmente el Mundial Sub17 que se juega en Turquía. Kusturica, que ya fue el gran destacado de su país el año pasado en el Mundial Sub16, sigue siendo el jugador de referencia de Serbia.

El todavía azulgrana está promediando 18 puntos, dos tapones, y dos robos, con una valoración media de 19, en los dos primeros encuentros disputados ante Australia, con derrota inicial por 88-66 y triunfo ante Venezuela (84-53), y apunta a una de las grandes estrellas del torneo.