Nikola Kusturica, la nueva perla que viene en el Barça

El Barça 25/26 ya está en marcha. El conjunto azulgrana completará este martes por la tarde la segunda sesión de entrenamientos antes de desplazarse a Encamp, donde amanecerá el próximo miércoles para seguir con el trabajo en gimnasio y pista.

La estancia en el Principado andorrano se completará el sábado a mediodía, momento en el que Joan Peñarroya y sus jugadores disputarán el primer amistoso de la campaña ante el París Basketball, la gran revelación de la última Euroliga.

El Barça 25/26 ya ha echado a andar / FCB

Las ausencias internacionales

El tecnico egarense cuenta, por el momento, con hasta cinco ausencias en esta vuelta al trabajo. El primero en regresar será el argentino Juani Marcos, que se colgó la medalla de plata en el pasado Americup. Más tarde y en función del desempeño de Georgia y España en el Europeo, Peñarroya recuperará a Tornike Shengelia, Joel Parra, Darío Brizuela y Willy Hernangómez, que tratarán de estirar al máximo su estancia, primero en Chipre, y después en Letonia en caso de que logren el acceso a las eliminatorias por el título.

Ante esta situación y tal y como viene siendo una tradición por los diferentes torneos internacionales que se llevan a cabo en verano, la cantera vuelve a ser un recurso útil y necesario para reforzar las primeras sesiones de trabajo. Oportunidades de oro para que algunos de los jóvenes talentos del club traten de impresionar al staff técnico del primer equipo, y quien sabe, si para hacerse un hueco en el roster.

Los jóvenes llamados por Peñarroya

Con ese objetivo parten Sayon Keita y Mohamed Dabone, Diego Ferreras, Jakob Siftar, Joaquim Boumtje Boumtje y Nikola Kusturica. Este último es uno de los casos más interesantes, y un perfil a tener muy en cuenta, ya que su verano ha sido realmente destacable.

Kusturica es un joven jugador serbio nacido en 2009, que llegó al Barça en 2023, y que gracias a sus dos metros y dos centímetros puede jugar en las dos posiciones exteriores. Hace menos de un mes, fue el líder que llevó al combinado balcánico a imponerse en el Eurobasket sub-16, torneo en el que fue designado 'MVP'.

Europeo sub-16 y 'MVP' del torneo

Promedió 20 puntos, 7,7 rebotes y 3,4 asistencias por encuentro, y en el partido por el título, ante Lituania, firmó dobles figuras gracias a sus 18 tantos, 14 rebotes y ocho asistencias para 33 créditos de valoración. Una actuación sensacional, y que ahora le abre las puertas del equipo a uno de los proyectos exteriores de la cantera, y que podría contar con las mismas oportunidades que tuvieron el curso pasado jugadores como Raul Villar o Daniel González.

Kusturica disputó los últimos Campeonatos de España con el cadete del Barça / FEB

Uno de los líderes del cadete

Kusturica formó parte del cadete del Barça el pasado curso, con el que consiguió el Campeonato de Catalunya y el subcampeonato de España, cayendo en la final ante el Real Madrid, pero con 22 puntos del serbio, que fue el mejor jugador del partido. Es un jugador talentoso, con puntos en sus manos y también con acierto y atrevimiento desde más allá del 6,75. Su gran altura le permite intimidar en defensa, además de cargar bien el rebote en ambos aros.