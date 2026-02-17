Nikola Kusturica, la nueva ilusión de la cantera blaugrana: “Hay que darle minutos”

El Barça consiguió una convincente victoria ante el BAXI Manresa, aunque el aficionado culé salió mucho más satisfecho por poder disfrutar de muchos minutos con los jugadores que suben de la cantera, y que a tenor de lo visto ante el conjunto manresano, el joven serbio Nikola Kusturica, tienen un porvenir espléndido.

Gracias a la comodidad del encuentro de Liga Endesa, Pascual pudo dar muchos minutos a jugadores como Sayon Keita, el joven Daniel González, aunque uno brilló por encima de todos, el alero serbio de 2,03, Nikola Kusturica.

El jugador de 16 años contó con la confianza del técnico, que le permitió además hacer historia al convertirse en el jugador más joven en anotar puntos en la ACB. Un dos más uno para la historia de este chaval de aspecto un tanto desgarbado, pero que atesora un talento poco habitual para un jugador de su edad.

Vesely, uno de los mentores de Kusturica, se abraza al jovenugador para felicitarle por su gran actuación en el Palau / FCB

Una estrella en ciernes

Y el Barça tiene claro que el joven serbio está llamado a ser uno de los jugadores que despunte en el Barça en los próximos años, aunque la realidad es que ya parece absolutamente preparado para adquirir protagonismo en el equipo de Pascual si es necesario.

“Me gusta cómo trabajan, y en cuanto podamos, pondremos el foco ahí e intentaremos que den pasos al frente, especialmente en la ACB”, comentó el técnico que pudo darles buenos minutos, especialmente Kusturica, que superó los 15 minutos con siete puntos y nada menos que seis capturas.

Kusturica debutó oficialmente con el Barça en la Lliga Catalana el 19 de septiembre de 2025 y en la ACB lo hizo el 12 de octubre, y se convirtió en el jugador más joven del Barça en debutar en la ACB, con 16 años, cinco meses y 12 días, superando al que ostentaba el record, Eric Vila (16 años, seis meses y 12 dias)

Kusturica entraba en pista para dar descanso a Clyburn y enseguida se dejó notar, sin mostrar nada de nerviosismo / ACB

Tercera temporada en La Masía

El joven alero serbio ya está viviendo su tercera campaña como integrante de La Masía, aunque en sus apariciones con Serbia, ya lograba proclamarse campeón de Europa Sub16 además de llevarse el premio MVP.

Su buena evolución le llevó a participar en la pretemporada blaugrana, en Encamp y Platja d’Aro, siendo además el más joven en debutar en la Euroliga. Ahora, con la ilusión que despierta esta joven ‘perla’ de la cantera, la pregunta que todo aficionado culé se hace: ¿Cuándo podrá ser uno de los miembros de la plantilla blaugrana del primer equipo?

De momento comparte su tiempo con el Barça en la Liga U, donde sigue mostrando su calidad semana a semana. Aunque la intención es que, incluso la próxima temporada, se convierta ya en jugador de la primera plantilla cuando todavía está fase de crecimiento. Al talento hay que darle salida y eso parece que lo tiene claro tanto el técnico como la dirección deportiva.