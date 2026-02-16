Nikola Kusturica, ha nacido una estrella de 16 años en el Barça: "Noto la confianza que tiene Pascual en mí"

El Barça tuvo una gran noticia antes de la Copa, además de la contundente victoria en casa contra Baxi Manresa. Una alegría, de poco más de 16 años, llamada Nikola Kusturica. El serbio hizo historia este domingo en el Palau Blaugrana, con un 2+1 que significó mucho más que tres puntos. Escribió su nombre en los libros de historia del club, siendo el blaugrana más joven en anotar en ACB.

"Me siento muy bien, la verdad, pero lo más importante es que hemos ganado. No hemos empezado muy bien el partido, pero cuando han ido pasando los minutos, hemos empezado a jugar muy bien. Muy contento de anotar también, pero la victoria es más importante", reconoció el jugador serbio en exclusiva a 'SPORT' después del encuentro.

Kusturica firmó un gran partido y superó los 15 minutos en pista. Sus estadísticas muestran el impacto que tuvo y sus dos grandes virtudes: la anotación (7 puntos) y su capacidad rebotadora (6 capturas). "Cuando entras, estás un poco nervioso, pero yo estoy trabajando cada día para conseguirlo. Así que no me puedo poner nervioso, solo salir aquí como cada día y jugar", dijo.

Kusturica, contra el BAXI Manresa / Gorka Urresola Elvira

La joya culé ha tenido una semana de ensueño. Este viernes disputó con el Barça Atlètic el partido de Liga U contra el Casademont Zaragoza (102-75) y fue el gran protagonista. El serbio fue el MVP, con 21 puntos, 11 rebotes, cinco asistencias, un tapón y 29 de valoración. Además de un +34 cuando él estaba en pista. Marcando diferencias en ambos lados de la pista.

Xavi Pascual ha empezado a contar más con Kusturica, que ya tuvo minutos la pasada semana contra el Bàsquet Girona. Su progresión en los últimos meses es una realidad y las lesiones de Punter y Satoransky le están dando la oportunidad de exhibirse con el primer equipo. Además, la plaga de bajas en el Barça abre la puerta a una posible convocatoria del serbio para la Copa del Rey.

El técnico de Gavà habló sobre el rendimiento de los jóvenes en rueda de prensa. Sayon Keita, Daniel González y Nikola Kusturica tuvieron minutos este domingo. "Me gusta mucho el equipo de la Liga U. De la posición 3 a la 5 les veo mucho futuro. Me gusta cómo trabajan y, en cuanto podamos, pondremos el foco ahí e intentaremos que los jugadores den pasos al frente, especialmente en la ACB", dijo.

"Noto la confianza que tiene Xavi Pascual en mí, siempre estoy preparado para ayudar", finiquitó el balcánico a 'SPORT'. Kusturica llegó al Barça en el año 2023 y es líder tanto en las categorías inferiores de la selección como del propio Barça en la Liga U. De hecho, el pasado verano se proclamó campeón y mejor jugador (MVP) del Europeo sub-16 con Serbia.