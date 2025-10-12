Nikola Kusturica, el debutante en ACB más joven de la historia del Barça

Una fecha para recordar para Nikola Kusturica. El joven serbio de 16 años, 5 meses y 12 días ha debutado oficialmente este domingo con el primer equipo del Barça en liga ante el Hiopos Lleida en el Palau Blaugrana, convirtiéndose en el debut más joven de la historia del club en la Liga Endesa.

Con el '43' en la camiseta, Kusturica ya debutó oficialmente con el conjunto de Joan Peñarroya en la Lliga Catalana el pasado 17 de septiembre ante el MoraBanc Andorra con 16 años, 4 meses y 17 días, tras haber tenido minutos en dos partidos de pretemporada ante el Paris Basketball y el Bàsquet Girona.

El alero de 2,02 metros ha superado el registro de Èric Vila, que debutó con 16 años, 6 meses y 29 días en un partido jugado en el Palau Blaugrana el 14 de diciembre del 2014 ante el CAI Zaragoza. El gerundense superó entonces el registro de Jordi Soler (1998).

El serbio jugó este sábado en la nueva Liga U22 con un buen papel en la paliza ante el BAXI Manresa junto a otro de los jugadores que están llamados a marcar una época en el primer equipo, Mohamed Dabone. Con 13 años, Dabone ya ha tenido minutos en el primer equipo, aunque solo en partidos de pretemporada y aún no ha tenido su debut oficial.

Kusturica también se ha convertido en el sexto jugador que debuta con el primer equipo después de Arturas Butajevas, Raul Villar, Sayon Keita, Mathieu Grujicic y Daniel González.