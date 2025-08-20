Nigel Hayes-Davis: "El Barça y su afición no me querían, lo dejaron muy claro"

Nigel Hayes-Davis está a pocos meses de cumplir uno de sus grandes sueños deportivos. Tras romperla en Europa, y alzarse con la Euroliga esta última campaña (fue MVP de la F4), el ala-pívot estadounidense abandona la disciplina del Fenerbaçe para, a sus 30 años, regresar a una NBA en la que estuvo hace 8 años, con nueve partidos repartidos entre Lakers, Raptors y Kings.

El exjugador del Barça aterrizará en unos Phoenix Suns que han perdido a Kevin Durant, traspasado a los Houston Rockets. Compartirá vestuario con Devin Booker, una de las grandes estrellas de la NBA, pero en una temporada que apunta a ser de transición, Hayes-Davis tiene a su alcance contar con bastantes minutos.

Antes de regresar a la liga americana, el jugador atendió a la revista 'Socrates', en unas declaraciones recogidas por el portal 'Eurohoops', en la que repasa gran parte de su trayectoria en el baloncesto europeo, y de como fue su fichaje por 'Fener' tras un único año en el Barça.

El amor de los aficionados de Fenerbahçe

"Los aficionados saben que recuerdo todo lo que pasó y que lo utilizo como motivación. El día que se anunció mi fichaje y el día que se anunció mi marcha, las reacciones fueron totalmente opuestas, como de 180 grados. Así que deduzco que hice cosas buenas en Fenerbahçe. Y fue de las mejores formas de marcharse: en un año ganamos casi todos los títulos, no deberían estar tan tristes", comentó un Hayes-Davis que admite que la decisión de fichar por los Suns fue sencilla: "Siempre quise jugar en la NBA".

Nigel Hayes-Davis se marcha a la NBA después de que Jasikevicius explotara todo su potencial y ahora piensa en Metu / EUROLEAGUE

"Soy el mejor jugador que ha entrenado Jasikevicius"

Además, el jugador también tuvo palabras hacia su último entrenador, un Sarunas Jasikevicius que le ha entrenado tanto en Turquía, como en el Barça y en una primera etapa en Kaunas, cuando Hayes-Davis era jugador de Zalgiris. "¡Por supuesto que me va a echar de menos! Soy el mejor jugador al que ha entrenado, le conseguí su primera Euroliga. Claro que me va a querer, claro que me va a extrañar. Tras trabajar con él durante años, llegamos a un punto en el que ya sabía lo que iba a decir en cada situación. Si alguien cometía un error en un sistema, yo sabía lo que él iba a corregir. Alcanzamos esa relación jugador-entrenador que todo técnico sueña con tener", explicó.

La llegada de Hayes-Davis a Fenerbahçe se produjo con Dimitris Itoudis en el banquillo del cuadro turco, y el jugador desveló una divertida anécdota cuando el técnico griego estaba al frente del equipo. "Itoudis confió en mí y me trajo. Recuerdo un día en un entrenamiento, yo solo pasaba el balón, sin tirar. En un momento me dijo: “Nigel, ya encontraré a otro que defienda. ¡Tira de una vez a canasta ese maldito balón!”. A partir de ahí empecé a lanzar más y a jugar mejor".

Las palabras de Hayes-Davis tras su paso por el Barça

Un fichaje, por el Fenerbahçe, que llegó después del paso sin pena ni gloria de Hayes-Davis por el Barça, en una etapa de la que no guarda excesivamente un buen recuerdo. "En mi primer año en Fenerbahçe, con Itoudis, recuperé la confianza en mí mismo. Eso fue lo más importante que me dio. Venía de una mala temporada en Barcelona, la organización prácticamente no me quería, y la afición lo dejó muy claro", detalló.

Nigel Hayes-Davis, en su etapa en el Barça / Javi Ferrándiz

No hay que olvidar que en aquel curso como jugador azulgrana, Hayes-Davis anotó 155 puntos totales en 37 partidos de Euroliga, una media de 4,2 tantos por duelo. Este último curso, con dos compromisos más, Hayes-Davis se ha ido hasta los 650, cuadriplicando su media en el Barça (16,7), y confirmando una metamorfosis prácticamente inaudita en el baloncesto europeo, y que el jugador explica de la siguiente manera: "En mi segundo año en Fenerbahçe, tanto con Itoudis como con Saras, lo que más aprendí fue a ampliar y cambiar mi perspectiva. Ver ese cambio fue parte de mi crecimiento. Aprendí cómo afrontar la transformación, y eso me dio una lección de vida", concluyó.