Nico Laprovittola recibe el alta médica y ya está disponible para Xavi Pascual

Buenas noticias para el Barça, Nico Laprovittola y Xavi Pascual. El escolta argentino ha recibido el alta médica y se vestirá de corto en el Barça-Baskonia de esta noche (20:30h CET) en el Palau Blaugrana.

El exterior argentino jugó por última vez el pasado 23 de noviembre, en el partido de Liga Endesa jugado en Gran Canaria. El 26, el club anunció que 'Lapro' sufría una lesión en el aductor de su pierna derecha, siendo el plazo de recuperación, aproximadamente, de cuatro semanas.

Laprovittola, en una acción en la primera mitad ante Baskonia / DANI BARBEITO

Los 'timmings' han ido algo mejor de lo previsto, de manera que el exterior estará bajo las órdenes de Pascual para medirse al conjunto vitoriano. Un Laprovittola que se ha perdido seis encuentros con esta lesión: ante Asvel, Estrella Roja, Olympiacos y París en Euroliga, y contra Morabanc Andorra y Baxi Manresa en la Liga Endesa.

Laprovittola intentará encontrar ritmo de competición y un estado físico óptimo que le permita, al fin, acabar con el calvario de lesiones que viene sufriendo desde la temporada pasada.

En octubre de 2024, 'Lapro' sufrió una grave lesión de rodilla, precisamente ante Baskonia, en partido de Liga Endesa. Ya no volvió a disputar ningún encuentro más la pasada campaña, y en la presente, tras jugar los dos primeros partidos de Euroliga ante Hapoel Tel Aviv y Panathinaikos, experimentó molestias en el aductor de la pierna izquierda.

Nico Laprovittola, ante Kostas Sloukas / Euroleague

De nuevo, 11 partidos de ausencia, vuelta a los ruedos en otros siete encuentros, y la lesión en la misma zona que, de nuevo, ha vuelto a superar.

Pascual se congratula de recuperar a 'Lapro', y junto a él, todos en el club cruzan dedos y tocan madera para que el argentino tenga salud y pueda tener la continuidad necesaria en el equipo.