Nico Laprovittola, nuevo jugador del Asisa Joventut hasta 2029

El corazón de Nico Laprovittola ha decidido regresar a Badalona. El Asisa Joventut ha hecho oficial la llegada del exterior, que firma con el conjunto verdinegro un contrato para las próximas tres temporadas, hasta 2029.

La noticia, anunciada por la Penya, supone una gran noticia para una afición que ansiaba el regreso de uno de sus jugadores más destacados de la última década.

Un gran recuerdo en su primera etapa verdinegra

'Lapro' llegó a la Penya por primera vez a principios de 2018 cedido por el Zenit San Petersburgo tras una primera mitad de campaña cargada de dificultades. El Asisa Joventut vivía una delicada situación para evitar el descenso de categoría. El de Morón se echó el equipo a la espalda, fue el 'MVP' de la ACB en mayo, y los badaloneses lograron la permanencia con tres jornadas de antelación.

Laprovittola se quedó en el Olímpic una temporada más, la 18/19, en una campaña en la que deslumbró en los cuartos de final de la Copa del Rey ante Baskonia. El genio de Morón se fue hasta los 50 créditos de valoración tras anotar 36 puntos, repartir siete asistencias, capturar cuatro rebotes y recuperar otros cuatro balones. Su desempeño aquel año en la Liga Endesa le valió para ser elegido 'MVP' de la temporada.

Laprovittola fue el MVP de la Liga Endesa en la temporada 18/19 / ACB Photo - David Grau

Su gran curso en Badalona le abrió las puertas del Real Madrid, pero en sus dos campañas de blanco, 'Lapro' no pudo repetir el gran nivel mostrado en la Penya, más allá de que su rol bajo las órdenes de Pablo Laso tampoco fue el más destacado.

La llamada 'inesperada' de Saras

Tras quedar libre en 2021, Sarunas Jasikevicius le llamó para fichar por el Barça. Un movimiento algo sorprendente tras el rendimiento ofrecido en Madrid, y por esas sensibilidades propias de proceder del eterno rival.

Nico Laprovittola puso punto final a cinco temporadas en el Barça / Dani Barbeito

Pero Laprovittola brilló con cinco temporadas formidables en el Palau, con más de 300 partidos de azulgrana a sus espaldas, y con una Liga Endesa y una Copa del Rey logradas en 2023 y 2022, respectivamente.

Nico Laprovittola, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

El broche a una carrera histórica

Tras quedar libre del Barça el pasado 30 de junio, 'Lapro' debía escoger donde seguir su carrera. Y no le hará falta hacer una mudanza, ya que la Penya le ha ofrecido un contrato de tres temporadas, quien sabe, si quizás el último en su ya larga y exitosa trayectoria. El próximo 31 de enero, el argentino cumplirá 37 años.