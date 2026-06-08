Nico Laprovittola confirma que no seguirá en el Barça: "He intentado hablar con el club, pero no se ha dado"

Nico Laprovittola llega pletórico y con la confianza muy alta a las semifinales del play-off de la Liga Endesa. Tras firmar uno de sus mejores partidos de la temporada, con 14 puntos y los cuatro triples que anotó ante UCAM Murcia, el veterano director de juego azulgrana compareció ante los medios en la previa del primer partido de la serie ante La Laguna Tenerife.

"Hay que tener respeto por Tenerife, tienen una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y deben tener una confianza muy grande, así que tenemos que estar preparados", comentó un 'Lapro' que espera que el equipo pueda ofrecer su mejor versión ante su gente.

Nico Laprovittola atendió a los medios en la previa / Dani BARBEITO / SPORT

"Después de tantos viajes es bueno estar una semana aquí. Pero también sabemos que el Palau a veces nos está costando, y tenemos que ser muy duros y que la gente también nos apoye. Tenemos una oportunidad muy grande", destacó un Laprovittola que, tras preguntarle sobre su futuro en el Barça, no pudo ser más claro.

Sobre su futuro en el club

"Intentamos hablar con el club, pero no se dio. Mi futuro es bastante incierto, así que creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos play-offs, en Tenerife y en lo mejor para el equipo", detalló el '20' azulgrana.

Nico Laprovittola, junto a Jan Vesely / Dani Barbeito

Un Laprovittola, que aspira a regresar a la final de la Liga Endesa tres años después de la última vez, que también valoró ese día a día en el equipo sabiendo que Xavi Pascual ya ha comunicado al grupo que no seguirá al frente del equipo la próxima campaña.

Una situación atípica

"Nuestra situación es muy extraña, nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos. Para pensar que es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos. Tenemos que pensar en llegar lo más lejos posible. El partido de mañana va a ser un partido muy difícil. Así que tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros".

Nico Laprovittola, ante los medios / Dani Barbeito

Por último, preguntado por la irregularidad que viene marcando la temporada del equipo, Laprovittola compartió sus pensamientos sobre lo que le viene ocurriendo al Barça este curso.

"No es fácil, es un calendario muy duro. El equipo con bajas, sin refuerzos. Es difícil. Hay partidos en los que tenemos 12 jugadores, partidos en los que tenemos 8, partidos en los que jugamos contra rivales más duros. No solamente pasa por nosotros. La Liga, la Euroliga, el básquet en Europa, está todo muy competitivo, muy parejo. Nosotros sí podríamos haber hecho las cosas mejor, pero estamos donde estamos ahora, tenemos una gran oportunidad y tenemos que pensar en lo que viene", concluyó.