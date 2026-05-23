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Next Gen Team 3SSB - Barça, en directo: partido del Next Generation de la Euroliga de baloncesto, en vivo hoy

Next Gen Team 3SSB y Barça se enfrentan en la tercera jornada del Next Generation de la Euroliga en busca del pase a la final del torneo

El Barça busca el pase a la final del Next Gen Tournament de la Euroliga

El Barça busca el pase a la final del Next Gen Tournament de la Euroliga / Euroleague

Marc del Río

Marc del Río

Barcelona

Next Gen Team 3SSB y Barça se enfrentan en la tercera jornada del Next Generation de la Euroliga en busca del pase a la final del torneo.

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