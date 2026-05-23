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Baloncesto
Next Gen Team 3SSB - Barça, en directo: partido del Next Generation de la Euroliga de baloncesto, en vivo hoy
Next Gen Team 3SSB y Barça se enfrentan en la tercera jornada del Next Generation de la Euroliga en busca del pase a la final del torneo
Next Gen Team 3SSB y Barça se enfrentan en la tercera jornada del Next Generation de la Euroliga en busca del pase a la final del torneo.
Next Gen Team 3SSB 4 - 4 Barça (MIN.2)
Máxima igualdad en el inicio de partido, con dos primeras canastas azulgranas de Keita y Boumtje-Boumtje
Comienza el partido, primera posesión para el NGT 3SSB
¡Quinteto inicial del Barça!
Poza-Ferreras-Boumtje-Mo Keita-Dabone
Delante, el Barça tendrá a un equipo formado por alguno de los jóvenes talentos del baloncesto estadounidense, y que tampoco han perdido ninguno de los dos encuentros jugados hasta la fecha
El Barça llega a la cita tras haber ganado los dos partidos disputados en la fase de grupos. Los de Álvaro Salinas derrotaron al Estrella Roja por 97-83 y al Zalgiris Kaunas por 110-80
¡Momento para las presentaciones de ambos equipos!
Los dos equipos llegan empatados a dos victorias, de manera que, el que consiga el triunfo, se medirá mañana al Real Madrid en la gran final de la Euroliga junior, que se disputará mañana en el OAKA a partir de las 17h (CEST)
¡Empezamos!
¡Muy buenas tardes! En 10 minutos arranca el partido de la Next Gen Tournament entre NGT 3SSB y el Barça. Si el conjunto catalán gana el partido, se clasificará para la final del torneo, en la que espera el Real Madrid. ¡Vamos allá!
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