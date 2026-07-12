Negociar con Josean Querejeta, una autentica tortura para el Barça

El presidente del Kosner Baskonia, Josean Querejeta, es una de las personas más influyentes en Vitoria por haber puesto a la ciudad alavesa en el mapa deportivo primero con el Baskonia y más tarde, con el Alavés.

Pocas figuras han marcado tanto el baloncesto español en las últimas cuatro décadas como el dirigente vitoriano. Primero fue jugador, cuando incluso estuvo a punto de jugar en el Barça. Después, presidente. Y finalmente, arquitecto de un modelo que convirtió a un club de provincia en una referencia permanente de la élite europea.

Cuando asumió la presidencia del Baskonia en 1988, el club apenas era un aspirante con mucha ilusión y recursos limitados. Hoy, casi cuarenta años después, es una de las organizaciones más respetadas del baloncesto continental. No por tener el mayor presupuesto, sino por haber sabido competir contra quienes sí lo tenían.

Negociador implacable

Y en esa dinámica de hacerse un hueco entre los grandes, ha hecho de Josean Querejeta un negociador implacable, siempre al límite en sus posicionamientos pero que no le ha ido nada mal a la hora de sacar provecho a un trabajo de búsqueda de talento, para luego sacar un rédito económico en muchas de sus operaciones.

Querejeta se ha mostrado implacable a la hora de negociar con el Barça / EL CORREO

Profesionalizó todas las áreas del club, reforzó el departamento de captación internacional y convirtió el scouting en una de las grandes armas del Baskonia. Lo que para muchos era intuición, para él era método.Jugadores prácticamente desconocidos en la Liga Española llegaban al Buesa Arena y salían convertidos en estrellas de la Euroliga o de la NBA. Luis Scola, Andrés Nocioni, Tiago Splitter, Pablo Prigioni, Mirza Teletovic, Goran Dragic o Adam Hanga son solo algunos nombres de una lista interminable de jugadores que encontraron en Baskonia el escenario perfecto para crecer.

Su gestión nunca ha sido conformista. Ha sabido reinventar el proyecto una y otra vez, cambiando entrenadores, directores deportivos y plantillas sin perder una identidad reconocible. Incluso cuando el mercado europeo cambió y aparecieron clubes respaldados por grandes fortunas, Baskonia siguió siendo competitivo gracias a una idea que no dependía del dinero, sino del conocimiento. El suyo, principalmente.

No necesita grandes discursos ni protagonismo público. Su influencia se ejerce desde el despacho. Negocia, planifica, decide y vende. Siempre varios movimientos por delante. Esa personalidad también ha generado críticas. Su forma de gobernar, muy personalista, no deja indiferente a nadie. Admirado por su capacidad de gestión y cuestionado por quienes consideran excesiva la concentración de poder, Querejeta lleva décadas demostrando que el liderazgo fuerte también puede ser una ventaja cuando existe un proyecto claro.

Querejeta no se mueve

El Barça, fundador de la Euroliga junto al Baskonia, sabe que negociar con Querejeta no es nada fácil. Y este verano está siendo todavía más complicado después del interés del conjunto azulgrana por alguno de sus jugadores, el técnico y secretario técnico.

Querejeta como gran gestor, quiere sacar el mayor rédito económico y si el Barça es el que tiene que pagar, todavía mejor. Con Xevi Pujol prácticamente despedido y con el técnico Paolo Galbiati que ya no era de su interés de cara al próximo año, se le encendió la luz con el interés blaugrana por los dos.

El presidente de Baskonia es un fiel a la Euroliga y ha sabido mantener su equipo a flote entre los grandes trasatlánticos / EURO

Hay que pasar por caja o de lo contrario no se mueven, el mensaje de Querejeta que no parece ponerse nerviosopor la presión blaugrana. Es un negociador puro y sabe que las cartas hay que jugarlas hasta el final...aunque a veces toca perder.

El Barça también le quiere hacer un pulso al presidente vitoriano, consciente que en algún momento tendrá que ceder o por el contrario, tendrá que asumir sus contratos de cara al próximo año, aunque piense que alguno ya esté pensando en su próximo destino.

Decepción con Xevi Pujol

“Tengo el convencimiento absoluto de que Xevi Pujol ya trabaja para el Barça”, asegura el mandatario en una entrevista en El Correo. "Estoy sorprendido por su actitud. No esperaba que actuara de esta forma. Pensaba que habíamos contratado a alguien para que hiciera un trabajo aquí. Luego él ha considerado que prefiere otro club, y no podemos hacer nada más que defender nuestros intereses", decía en el entrevista, que también tiene claro el futuro del técnico Paolo Galbiati.

Xevi Pujol no lo tendrá fácil para salir de Baskonia a tenor de las palabras del presidente / Manresa

"Tiene otro año de contrato. El año pasado nos trajo un título y es verdad que hizo un gran trabajo. Yo tengo que decir el sentimiento que tengo. Hicimos una muy mala Euroliga, una excepcional Copa del Rey, un torneo corto, una muy buena liga y muy mal play off. Tenemos todo el año para poder pensar en cómo van las cosas, si nos encontramos todos cómodos, si el equipo funciona bien... No tenemos por qué precipitar ninguna decisión".explicaba.

Veremos si el pulso se mantiene, o el Barça se planta. De momento, todo parado por el orden de Querejeta. ¿Hasta cuándo, presidente?.