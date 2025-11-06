La nefasta racha que atraviesa el Barça en los Clásicos

El Barça de Joan Peñarroya recibe este viernes (20:30 h) al Real Madrid en el Palau Blaugrana. Será el primer clásico de la temporada 2025-26, pese a que no suele ser habitual tener que esperar hasta noviembre para vivir un duelo entre ambos equipos. Normalmente, se ven las caras en la Supercopa Endesa, pero el Barça no disputó dicha competición esta temporada por los malos resultados cosechados el curso anterior.

Ocho derrotas seguidas del Barça

Últimamente, el Real Madrid cuenta los clásicos por victorias. En total ya son ocho las veces que los blancos han vencido de forma consecutiva al conjunto culé: cinco en ACB, dos en Euroliga y una en Supercopa.

Hay que remontarse hasta el 7 de abril de 2024 para encontrar la última vez que el Barça doblegó al Real Madrid. Unos números inaceptables para el socio azulgrana, y más teniendo en cuenta que cada temporada se disputan un mínimo de cuatro clásicos.

Satoransky defendiendo a Campazzo en un clásico de la temporada pasada / EFE

Joan Peñarroya todavía no sabe lo que es ganar al Madrid siendo entrenador del Barça. Sin embargo, sí que fue capaz de hacerlo anteriormente. El egarense tiene un balance de ocho victorias y 22 derrotas ante el conjunto blanco, en el total de 30 partidos en los que se ha enfrentado al Real Madrid con sus anteriores equipos: MoraBanc Andorra, Valencia Basket y Baskonia.

Precisamente con el conjunto vasco llegó a encadenar un pleno de triunfos en la temporada 2022-23, imponiéndose en los dos duelos de Liga y en los dos de Euroliga.

El factor Palau

El Barça ha comenzado la temporada con unos números muy irregulares como local. Ya ha perdido tres veces en tan solo seis partidos disputados en casa en lo que va de curso. Unos números difíciles de recordar en una cancha tan fiable como acostumbra a ser el Palau. Además, no hay que 'ser un lince' para ver que el aficionado azulgrana no está en un momento en el que sobresalga su ilusión con el equipo.

Las entradas pobres están siendo la tónica de esta temporada en el feudo azulgrana, pero mañana, muy posiblemente se vea el Palau de las grandes ocasiones. Y precisamente a ello se agarrará el Barça, que necesita más que nunca el aliento de su afición para acabar de una vez por todas con la sequía que atraviesa en sus duelos con el Real Madrid.