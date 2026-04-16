¿Qué necesita el Barça para estar en el Play-In de la Euroliga?

El Barça volvió a fallar en Euroliga, y en Mónaco, sumó la tercera derrota consecutiva en la competición europea. Los de Xavi Pascual cayeron a domicilio ante el conjunto monegasco por 93-86 y se dificultaron mucho su futuro en el torneo.

De hecho, el equipo catalán puede estar agradecido al inesperado tropiezo de Dubai Basket contra Anadolu Efes (69-85) que permite que el Barça siga dependiendo de sí mismo en la última jornada, en la que reciben en el Palau al Bayern Múnich el próximo viernes 17 a partir de las 20:30h (CET).

Kevin Punter, en el partido de Euroliga ante Mónaco / EFE

Así llega el Barça

El Barça iniciará la 38ª jornada en décima posición, la última que da el billete para el Play-In. Eso le supondría un enfrentamiento a partido único contra el noveno (ahora mismo Mónaco) y en caso de triunfo, ante el perdedor del duelo entre el séptimo y octavo clasificado, posiciones que actualmente ocupan Estrella Roja y Panathinaikos. Ambos duelos serían a domicilio, y el premio sería medirse al primer clasificado de la fase regular en play-offs (ahora mismo Olympiacos) con el factor pista en contra.

Pueden ascender hasta la octava plaza

En cuanto a desgaste y contrincantes, el escenario actual no sería el más favorable para el Barça, pero las cosas pueden mejorar significativamente. El equipo azulgrana todavía puede escalar hasta la octava posición. Lo harán si derrotan al Bayern, si Estrella Roja pierde ante el Real Madrid, Panathinaikos cae también contra Anadolu Efes y Mónaco vence al Hapoel Tel Aviv. El triple empate a 21 triunfos entre catalanes, serbios y griegos favorecería los intereses del Barça, que tiene un balance de tres victorias y una derrota ante ellos.

Nigel Hayes-Davis y Miles Norris, en el Barça - Panathinaikos de Euroliga / Dani Barbeito

La victoria azulgrana ante el conjunto alemán asegura el billete para el Play-In, pero si no se cumple el escenario anterior, el Barça estaría 'condenado' a terminar en la novena o décima plaza, en función de los otros resultados. Ante Estrella Roja, el average particular está ganado, a diferencia de Panathinaikos y Mónaco, contra los que está perdido.

Posibilidad de despedirse de la Euroliga

El Barça también tiene el average perdido contra Dubai Basket, que es el único equipo que puede sacar al cuadro azulgrana del play-off. La eliminación para el cuadro catalán llegaría en caso de derrota ante el Bayern y que Dubai ganase su partido ante Valencia Basket programado también para el viernes 17 a las 20h (CET). En caso de que el Barça y el conjunto de Emiratos sean los únicos que quedan empatados a 20 triunfos, el Barça terminaría undécimo y diría adiós a la Euroliga.

La cuenta más clara para el Barça es la de conseguir la victoria ante el Bayern, que es la que le permite a Pascual y a sus jugadores asegurar el pase al Play-In. Los bávaros no se juegan nada, pero Svetislav Pesic buscará despedirse de la Euroliga a lo grande en su último partido continental como entrenador.