¿Qué necesita el Barça de basket para ser cabeza de serie para la Copa del Rey?

"Clasificarnos para la Copa del Rey es uno de nuestros primeros objetivos", afirmó Xavi Pascual durante su presentación con el Barça. Y normal que así lo pensara, porque cuando Peñarroya fue destituido, el balance en Liga Endesa del equipo azulgrana era de dos victorias en seis partidos. Desde entonces, el conjunto catalán encadena nueve triunfos seguidos, que le permiten ocupar la tercera posición cuando quedan dos fechas para alcanzar el ecuador de la competición.

Ganar en Burgos y esperar

A pesar de la gran racha que atraviesa el Barça, el conjunto azulgrana no depende de sí mismo para certificar de forma matemática el Top 4 al final de la primera vuelta esta misma jornada. Para hacerlo, necesita ganar su partido en Burgos (domingo, 12:30 h), y esperar que los resultados en otras canchas le acompañen. En caso de marcharse del Coliseum con triunfo, los de Pascual sellarían el objetivo si se cumple uno de los dos próximos requisitos: que el UCAM Murcia pierda en casa contra el Casademont Zaragoza, o que tanto el Joventut de Badalona como el Baskonia caigan en sus compromisos, ante el Bàsquet Girona y el BAXI Manresa, respectivamente.

Joel Parra está siendo muy importante para la rotación de Xavi Pascual / ACB Photo - Alex Caparrós

Si ninguno de estos dos escenarios se producen, y por tanto, el Barça no es capaz de lograr el objetivo matemático esta semana, el equipo todavía podrá conseguirlo en la última jornada de la primera vuelta, que les enfrentará con La Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana.